La joven condenada por el homicidio de Fernando Pastorizzo rompió el silencio en una entrevista realizada en la Unidad Penal Nº 6. Reconoció su responsabilidad en el crimen y reflexionó sobre su vida en prisión. “Me levanto sabiendo que estoy acá por haberle quitado la vida a una persona”.

Nahir Galarza volvió a ocupar el centro de la escena mediática tras conceder una entrevista exclusiva desde la Unidad Penal Nº 6 de Paraná, donde cumple prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo. A casi un año de su última aparición pública, la joven volvió a hablar sobre el crimen ocurrido en diciembre de 2017 en Gualeguaychú y dejó una serie de definiciones sobre su presente y su responsabilidad en el hecho.

La entrevista fue realizada por el periodista especialista en policiales Paulo Kablan y la influencer Nati Jota para el canal de streaming OLGA, que viajó a Paraná para concretar el encuentro.

“Yo soy la responsable”

Durante la conversación, la joven evitó cuestionar la condena y reiteró su responsabilidad por el crimen. “Lo que yo te diga de esa noche no cambia nada, yo soy la responsable”, expresó en uno de los fragmentos anticipados de la entrevista.

También realizó una autocrítica sobre su comportamiento en aquella etapa de su vida. “Creo que era muy inmadura”, manifestó, al tiempo que aseguró que todavía le cuesta reconocerse en algunas actitudes del pasado.

“No puedo creer que haya sido tan mala persona, porque yo no soy así”, reflexionó durante el reportaje.

Su vida en prisión

La entrevista marca la primera aparición pública de Galarza desde 2025, cuando dialogó con Canal 9 Litoral y volvió a referirse al caso que la convirtió en la mujer más joven condenada a prisión perpetua en Argentina.

En aquella oportunidad, descartó las versiones que intentaban responsabilizar a su padre y ratificó que ella fue la única autora del homicidio de Fernando.

Además, reiteró que durante la relación sufrió situaciones de violencia de género y cuestionó la forma en que su figura fue retratada públicamente durante el proceso judicial.

La búsqueda de una reducción de pena

Actualmente, Nahir Galarza cumple su condena en Paraná, donde desarrolla distintas actividades educativas y laborales. Según contó anteriormente, dedica parte de sus días al estudio de idiomas y Psicología Social, participa en clases de yoga y trabaja en el sector de bordado de la unidad penitenciaria.

Aunque aseguró sentirse “re condenada” socialmente, explicó que ya no busca nuevas apelaciones judiciales y que su objetivo actual es obtener una reducción de la pena mediante los mecanismos legales vigentes.

Asimismo, afirmó que, si tuviera la posibilidad, le pediría perdón “de corazón” a la familia de Fernando Pastorizzo.

La entrevista completa será difundida este martes a las 19 y genera expectativa por las nuevas declaraciones que pueda brindar la condenada sobre uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años en Argentina.

Fuente: El Once