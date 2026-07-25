La defensa de Nahir Galarza presentó un nuevo planteo judicial para intentar revisar la condena a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo. La acción ingresó este viernes ante la Sala Penal número 1 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

El recurso fue presentado por Eduardo Gerard, quien asumió la representación de Galarza a fines del año pasado. La presentación se conoce meses después de otros movimientos judiciales y penitenciarios vinculados al caso.

Qué pide la defensa de Nahir Galarza



Según se informó, la defensa no pone en discusión el hecho ni la autoría, sino que apunta a revisar la condena firme a partir de dos ejes principales: la validez de una pericia informática y la presunta falta de perspectiva de género en la evaluación del caso.

El planteo invoca el artículo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos, en particular los incisos vinculados a prueba falsa y a interpretaciones legales más gravosas para la persona condenada frente a criterios posteriores del Superior Tribunal o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Uno de los cuestionamientos está dirigido a la actuación de Gabriela Laiño, perito de la Policía de Entre Ríos que intervino en los informes realizados sobre el celular de Galarza. Según la defensa, su idoneidad sería objetable porque era licenciada en Bromatología y habría realizado pericias para las que no contaba con la capacitación exigida.

La presentación también sostiene que esos informes, de unas 1.500 páginas, fueron determinantes para acreditar la existencia de una relación de pareja entre Galarza y Pastorizzo. Ese punto fue clave para la calificación legal aplicada en la condena.

El antecedente de la condena



Nahir Galarza fue condenada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones, integrado por Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian. El tribunal la declaró autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por tratarse de una persona con la que había mantenido una relación de pareja.

El crimen de Fernando Pastorizzo ocurrió durante la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú. Galarza tenía 19 años al momento del hecho y recibió la pena de prisión perpetua.

En julio de 2024, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso presentado por la anterior defensa contra la sentencia. Ahora, el nuevo planteo busca que el Superior Tribunal provincial revise la condena a partir de argumentos procesales y de jurisprudencia posterior.

La defensa también cuestiona el modo en que se tuvo por acreditada la relación de pareja. Según ese planteo, no habría quedado probado uno de los requisitos señalados para esa figura, vinculado a la existencia de un proyecto de vida en común.

Fuente: Ahora