URGENTE
Nahir Galarza volvió a Gualeguaychú tras 9 años: los motivos
La joven condenada por el asesinato a Fernando Pastorizzo viajé este miércoles a nuestra ciudad para visitar a su abuela materna, que está con un estado de salud muy delicado.
Este miércoles por la mañana Nahir Galarza volvió a Gualeguaychú 9 años después de haber matado a Fernando Pastorizzo.
El motivo de su traslado fue una visita autorizada por la Justicia a su abuela, quien se encuentra en un delicado estado de salud.
El encuentro duró alrededor de una hora, y luego de ello la joven fue trasladada nuevamente a la Unidad Penal Nº6 de Paraná, donde se encuentra cumpliendo su pena de prisión perpetua.
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