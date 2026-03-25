Este miércoles por la mañana Nahir Galarza volvió a Gualeguaychú 9 años después de haber matado a Fernando Pastorizzo.

El motivo de su traslado fue una visita autorizada por la Justicia a su abuela, quien se encuentra en un delicado estado de salud.

El encuentro duró alrededor de una hora, y luego de ello la joven fue trasladada nuevamente a la Unidad Penal Nº6 de Paraná, donde se encuentra cumpliendo su pena de prisión perpetua.