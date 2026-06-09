Nahir Galarza habló desde la cárcel en Olga, y entre otros temas se refirió a su vínculo con Gualeguaychú.

“Con mis amigas mas cercanas me seguí hablando, porque sabian la situación que estaba pasando, y también me paso que otras se alejaron, supongo que no querían vincularse con alguien así, y está bien”, expresó la joven condenada ante la consulta con sus amistades previas al crimen.

Y ante la pregunta de si volvería a Gualeguaychú aseguró que “No, no tengo nada que me ate a Gualeguaychú. No se si me quedó rechazo, pero no estoy atada como para decir tengo que volver y vivir allá”.

“Se que no quiero volver, por una cuestión que pienso en la sociedad también, no se si les gustaría verme caminar por las mismas calles que ellos, soy conciente de las dos cosas”, aseveró.

“Me gustaba mucho viajar, mejor si no me conoce nadie”, expresó acerca del lugar donde le gustaría vivir.