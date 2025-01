Tras una jornada sofocante en la que Gualeguaychú alcanzó el puesto número 11 en el ranking de las ciudades más calurosas del país, Ahora ElDía habló con el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Nahuel Otero, para conocer cómo se afrontó la altísima demanda energética que tuvo hoy la ciudad.



“El sistema energético colapsó prácticamente en todas las provincias de Argentina: Santa Fé, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y Córdoba, y Entre Ríos no escapó a esta realidad. Si bien me parece que Argentina el día de hoy no superó el récord histórico, lo cierto es que tuvo que importar energía de cuatro países. En el caso de nuestra ciudad, tuvimos un inconveniente en la línea que une Colonia Elía con Gualeguaychú. Es una línea de media tensión que pertenece a Enersa. Hubo un desenganche que dejó a un sector importante de la ciudad sin luz, pero su reconexión fue bastante rápida. Después tuvimos varios cortes por alivios de carga dentro del área de concesión”, indicó.



Luego, explicó que “los alivios de carga se hacen porque hay sectores que se consume mucha energía. Eso se monitorea minuto a minuto cuando hay una ola de calor, y cuando se llega a un máximo de consumo, se hace un alivio de carga, es decir, se desengancha ese sector hasta que se enfríen los equipos para evitar roturas. Cuando se rompe un equipo después lleva mucho tiempo repararlo y a veces, dependiendo de lo que se rompa, también es difícil de conseguir el material de reposición”.



Consultado sobre qué esperan para mañana, el presidente de la Cooperativa Eléctrica expresó que desea que se cumpla el pronóstico y bajen las temperaturas. "Con temperaturas más normales no tendríamos que tener inconvenientes”, concluyó.