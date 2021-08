Nancy Pazos insultó a Ángel de Brito y Adrián Pallares la sacó del aire de Intrusos

Embed

Nancy Pazos enfureció al ver el móvil de Intrusos apostado en la casa de Florencia Peña en el barrio de Palermo, luego de la descompensación que sufrió la conductora de Flor de Equipo (Telefe) y que la imposibilitó de realizar su programa y la obligó a irse minutos antes de la emisión de este miércoles 4 de agosto. Al no lograr recomponerse, tuvo que ser asistida por médicos en su casa de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.

Pero cuando Nancy vio a la gente de Intrusos cerca de la casa de Florencia, les dijo en pleno aire que estaba a punto de "sacarlos a patadas" porque no creía correcto que estuvieran ahí.

Qué dijo Nancy Pazos de Ángel de Brito en Intrusos

En medio de un furioso descargo de Pazos contra Fernando Iglesias y Waldo Wolff, quienes fueron denunciados por Florencia y legisladores del Frente de Todos por sus dichos violentos contra la conductora de Telefe, la periodista lanzó: "Ángel de Brito, chicos, se hace el pelotudo* y escribió concretamente 'flor de gaterío'. Hay que ser mala gente, bolud*", sentenció Nancy. Y llevando el tema a una factura personal, agregó: "El mismo señor que nos pidió que nos callemos cuando se caso. ¿Dónde están los códigos?", indicó, metiéndose de lleno en la intimidad del conductor de Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

Cuando Virginia Gallardo, panelista de Intrusos le quiso preguntar otra cosa sobre la situación de Florencia, Nancy volvió contra de Brito y dijo: "Sí, salgamos que a todos les da miedo hablar de cierta gente". Rápidamente, Lussich tomó la palabra y le dejó en claro que "no, no, para nada, podes explayarte. El tema es que estamos hablando de otra cosa", le dijo. "No, ya me explayó todo lo que tenia que decir", afirmó Nancy, llevando a Adrián Pallares a tomar la decisión de cortar el móvil ahí mismo: "Bueno Nancy, gracias entonces". Y cerró mientras se escuchaba de fondo "no, no, no" de Pazos sorprendida.

Qué dijo Adrián Pallares tras haber sacado del aire a Nancy Pazos

"Yo entiendo todo y le agradecemos a Nancy Pazos que haya hablado. Nadie se tiene que aguantar que nos quieran sacar a patadas. Nadie no puede sacar a patadas de ningún lado, primer paso", empezó su descargo Adrián Pallares. "Y que cada uno resuelva sus conflictos con quien tengan que resolverlo. Estamos hablando de Flor Peña, de la salud de Flor Peña, de lo que le pasa a Flor Peña, y si en un lugar hablamos de Iglesias y Wolf fue acá".

"Después si quieren mezclar otros temas, nosotros no estamos anclados. Y menos faltarnos el respeto de que nos tenían que echar de un lugar donde fuimos porque la gente de Florencia Peña nos contó esta información que damos en exclusiva. Estamos trabajando de la misma manera que lo haría Nancy Pazos", afirmó Pallares.