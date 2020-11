Ñandubaysal no abrirá el 4 de diciembre y analiza no hacerlo en toda la temporada

“El balneario está trabajando para poder adecuarse a los protocolos, pero ante la falta de claridad y luego de lo que pasó el fin de semana, los propietarios y concesionarios están evaluando la posibilidad de no abrir las puertas durante la temporada”, expresó Joaquín Páez, encargado de comunicación de Ñandubaysal en El Día desde Cero (Radio Cero 104.1).

Páez añadió que “para nosotros la fecha de apertura es variable, en principio no será el 4 de diciembre cuando inicie la temporada, porque no creemos que para esa fecha estén claras las reglas del juego. Cuando estén los protocolos se verá la forma en la que se podrá abrir, no es la idea de los propietarios dejar cerrado el complejo, especialmente porque se busca sostener las fuentes de trabajo. De hecho se ha trabajado en espaciar los sectores de parrillas para permitir el distanciamiento y en otros aspectos, pero ante estas circunstancias, lo que es seguro es que no abriremos el 4 de diciembre para la apertura de la temporada”.

También expresó que “hay que analizar muchas cosas. Primero se analizarán los protocolos y su factibilidad de aplicación, pero también se va a esperar lo que ocurra primero con la clausura por parte del Municipio, saber cuál será la multa que deberá pagar el balneario en el Juzgado de Faltas local y también cómo avanza la causa ante la Justicia Federal, porque luego de la inspección del jueves, seguramente habrá algunas otras diligencias que el Juez indicará”.

Sobre el avance de las sanciones que recaen actualmente sobre el Balneario, Páez expresó que “la clausura no sabemos por qué cantidad de días es, nunca se nos notificó eso. Por comentarios creemos que es por 10 días aproximadamente, pero no se nos notificó. Y con relación a la causa judicial, el Juez recorrió las instalaciones y estuvo también en la Administración analizando distintas cosas. No sabemos cómo avanzará la causa, pero mientras tanto, el balneario permanecerá cerrado, eso se había definido por parte de los propietarios antes de que llegara la clausura municipal”.