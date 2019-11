Nannis denunció en la Justicia a Caniggia por abuso sexual, lesiones y un aborto sin consentimiento

Alejandro Cipolla, abogado de Mariana junto a Carlos Roitman, confirmó que presentaron la acusación el viernes y el día lunes se le asignó la investigación al Juzgado en lo Criminal y Correccional número 18.

“Los hechos denunciados por Mariana son aberrantes. Durante los años que estuvo en pareja con Claudio Caniggia sufrió hechos de alta violencia los cuales afectaron su psiquis. No se los puede sacar de la cabeza: son terribles”, le contó Cipolla a TN Show.

Al estallar la noticia de su separación, Nannis había acusado públicamente al padre de sus hijos en el programa de Susana Giménez de haberle provocado la pérdida de un embarazo: “Estaba embarazada de dos meses y medio y él me empujó contra un auto. Hoy tendría un hijo de 12 años”, aseguró en ese momento.

La semana pasada, al llegar al país para presentar la denuncia, la ex del exfutbolista aseguró en Involucrados que su marido habría abusado sexualmente de ella: “Yo ya lloré 30 años porque me cagaban a palos. Me cagaban a palos porque volvía a las 4 y media de la mañana, yo no quería tener sexo con mi marido, me agarraba y me pegaba. Después se acostaba conmigo. No pienso llorar más. Ahora lo que me toca hacer son todas las denuncias pertinentes para recuperar mi dignidad y proteger a mis hijos, que son mi familia”.