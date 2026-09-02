Este miércoles por la mañana, alrededor de las 07:40, policías de la Sección Motorizada que realizaban recorridas preventivas por la zona de Caseros y Doello Jurado, observaron a un joven en bicicleta que intentó huir al advertir su presencia. Sin embargo, su fuga se vio frustrada a las pocas cuadras, donde los efectivos lo interceptaron.

Según informaron desde la fuerza, al momento de ser identificado, el sospechoso dio una identidad que no pudo ser constatada, aportando datos erróneos. Trasladaba una netbook y un estuche que contenía numerosos pinceles, elementos sobre los cuales dijo que le habían sido entregados por su novia.

Ante esta situación, personal policial acudió al domicilio indicado por el sujeto, donde los moradores manifestaron desconocer lo que decía.



Posteriormente, al realizarle un palpado preventivo, el muchacho exhibió un bulto que llevaba entre sus prendas: allí descubrieron que había una balanza digital y varios envoltorios con marihuana. Ante el hallazgo, se dio intervención al personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las tareas correspondientes, constatando que se trataba efectivamente de cannabis sativa.



Se puso en conocimiento a la Fiscalía en turno, desde donde se dispuso la aprehensión del sujeto y el secuestro de los elementos hallados, entre ellos los envoltorios con estupefacientes, una balanza digital, dinero en efectivo y una bicicleta marca Raleigh, además de otros elementos de interés para la causa.



El aprehendido, de 24 años de edad, fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, por los supuestos delitos de Resistencia a la Autoridad y Tenencia de Estupefacientes.