El pasado viernes 25, las fuerzas de la Gendarmería Nacional llevaron adelante un allanamiento en un kiosco de venta y distribución de cocaína y marihuana en el barrio Villa María, más específicamente en Asisclo Méndez y Fleming, a pocos metros de la Plaza Los Fundadores, en la zona sur de la ciudad. Allí, se incautaron 101,2 gramos de marihuana, 7,8 gramos de cocaína, $60.000 pesos en efectivo, un motovehículo -que sería el empleado para la distribuir la droga- y una gran cantidad de teléfonos celulares.



Luego, este domingo, el fiscal N°4 de Gualeguaychú, Jorge Gutiérrez, indagó al único detenido en el procedimiento y determinó que se le dictase prisión preventiva hasta el jueves 14 de noviembre, imputado por el delito de comercialización de marihuana y cocaína fraccionada. Según informaron desde la fiscalía a Ahora ElDía, en estos momentos el detenido se encuentra alojado en la Jefatura Departamental, y se fijará la audiencia para que pasada la fecha cumpla prisión domiciliaria.



También detallaron que mientras tanto se continuará con la investigación de esta causa iniciada el 27 de junio de este año. Uno de los próximos pasos a seguir será la pericia detallada de los numerosos celulares secuestrados en el operativo, lo cual permitirá indagar a fondo en la red de comercialización de estufacientes en la ciudad.