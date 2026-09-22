Un imponente operativo de la Policía de Entre Ríos se está ejecutando este martes con la desarticulación de una banda de ciudadanos brasileños que intentaba trasladar un importante cargamento de estupefacientes a través del territorio provincial.

Según se confirmó a AHORA, la maniobra, que comenzó con una riesgosa fuga, movilizó a distintas dependencias policiales y fuerzas federales a lo largo de la Autovía Nacional 14.

El procedimiento se desencadenó tras el alerta emitido en el puesto de control de la Policía Caminera Paso Cerrito ubicado en la ruta 14. Allí, tres vehículos sospechosos intentaron evadir el control preventivo, iniciando una persecución a alta velocidad.

La rápida coordinación policial desplegó un operativo cerrojo que se extendió de manera simultánea hacia Chajarí, la zona de la estación YPF en Federación y la ciudad de Concepción del Uruguay.

El trabajo conjunto entre la Policía Suburbana y la Comisaría Seccional Chajarí, los efectivos lograron acorralar a los fugitivos, interceptar los tres rodados e inmovilizar a los ocupantes.

Como resultado de las requisas, se procedió al secuestro de una cantidad masiva de droga —cuyo peso y tipo exacto aún están bajo peritaje— y a la detención de varios ciudadanos de nacionalidad brasileña.

La magnitud del despliegue requirió la presencia en la escena del ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia, quien supervisa personalmente las actuaciones sobre el terreno junto a las autoridades de la Policía de Entre Ríos.

Fuentes ligadas a la investigación aseguraron que se trata de un “hecho sin precedentes” en la región, no solo por la logística y violencia de la fuga interceptada, sino por el volumen de la sustancia incautada y el impacto para el narcocontrol en los límites provinciales.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Concordia, que ya ordenó una serie de allanamientos y medidas complementarias.

Fuente: AHORA