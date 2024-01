El acto protocolar de asunción comenzó a las 10 de la mañana. El primero en tomar la palabra fue monseñor Héctor Zordán, quien felicitó a la flamante directora departamental y le dedicó la palabra de Dios.

Luego, tomó el micrófono el intendente Mauricio Davico, quien expresó: “La educación es el pilar fundamental de nuestra sociedad. Todos los que estamos en la función pública tenemos que buscar el progreso y la mejora de nuestra educación” y se comprometió a ayudar en las gestiones que sean necesarias durante la nueva gestión de Natalia Baéz.

Después le llegó el turno a la nueva Directora de Escuelas que comenzó: “Hace 25 años, una profesora me preguntó si había pensado estudiar psicopedagogía, no recuerdo por qué su pregunta, pero recuerdo que me invitó a rever mis trabajos y todos ellos comenzaban o terminaban en un análisis o reflexión con respecto a la institución escuela. Les comparto este recuerdo imborrable porque estoy segura que los días posteriores a aquella clase, y al intercambio con esta docente, que claramente implicó más que la transmisión de conocimiento y alguna información, porque yo daría los primeros pasos que me traerían hoy aquí a la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú”.

La docente enfatizó su compromiso con su nuevo rol y señaló que tomará “todo lo bueno que se ha podido generarse , problematizando aquello que entiendo hoy nos exige volver a poner y resignificar la dimensión pedagógica como centro de la escena escolar , hacia adentro de esta departamental y al interior de cada institución y en todo vinculo entre un docente y un estudiante”.

Por último, se comprometió a “ trabajar en equipo hacia adentro y fuera de este emblemático edificio. Siempre en pos de procesos de enseñanza y aprendizajes significativos, de calidad, basados en valores éticos, democráticos e inclusivos para cada niño, niña , adolescente y joven que ingrese , transite y egrese de las instituciones del Departamento de Gualeguaychú”.