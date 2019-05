Natalia Báez, del vecinalismo: "El voto de la gente puede hacer una quijotada"

“Pensar la seguridad sólo en términos de seguridad y justicia, es pobre. Hay que pensarla desde otro paradigma: dejar de hablar de más seguridad, para hablar de menos impunidad”, afirmó y enseguida agregó: “Hay muchas ideas concretas a plantear en materia de educación. Tengo muchas inquietudes con respecto al área de educación municipal y la de inclusión, ligadas con las personas con discapacidad. Y con respecto a la salud, con el vecinalismo también está Luis Castillo, que es uno de los especialistas en el tema y va a trabajar desde su banca en eso”.

Tras las elecciones Primarias Abiartas Simultáneas y Obligatorias, en las cuales el intyendente Piaggio se impuso por más de la mitad de los votantes. Sin embargo, Báez no baja los brazos y cree que aún no está todo dicho: “Hasta el 9 de junio nadie va a saber la verdad, y recién ese día la gente, si quiere, puede hacer la gran quijotada con su voto. Por eso no estoy de acuerdo con eso que dicen que ya está, que tras las PASO pareció la elección terminada”

Según su visión, la visita del presidente Mauricio Macri a la ciudad pocos días antes de las PASO perjudicó al candidato de Cambiemos Javier Melchiori y, por consecuencia, arrastró votos al piaggismo. Sin embargo, también afirmó que el aparato del oficialismo operó para el triunfo en las primarias del Intendente.

“Hay gente que la está pasando muy mal, al punto tal que no puede comer dos veces por día. Y el día de las PASO las fueron a buscar con la cajita para que vote al oficialismo. Hay núcleos duros que acompañan a los sectores, y a otros los llevan por clientelismo. Llevaron gente con DNI falsos y las quisieron hacer votar”, denunció en declaraciones a ElDía desdeCero.

“¿Está linda Gualeguaychú? En algunos lugares sí. Pero en otras partes está horrible, y la gente la pasa mal. La realidad cada uno puede pintarla como quiera”, describió y finalmente concluyó: “Nadie puede representar al vecino si no conoce la problemática de la ciudad. Menos si nunca salí del centro y nunca fui a los barrios. Nosotros vamos a seguir yendo a los barrios”.