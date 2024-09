En primer lugar, sobre el nivel de acatamiento al paro, Zucol señaló: “Claramente sabíamos que después de los descuentos atroces que hemos recibido y con los que hemos sido castigados los docentes por manifestarnos en disconformidad con las propuestas salariales, una de las posibilidades era que bajara el acatamiento al paro, pero aún así ha sido alto. Entendemos que muchísimos compañeros quisieran estar hoy de paro y no lo pudieron hacer por el temor a los descuentos; no porque estén conformes con esta propuesta, al contrario, lejísimos de eso, sino por el temor de que ya están endeudados y el descuento les ocasionaría aún más perjuicio".



Y reiteró: “Sabíamos lo que le estábamos pidiendo a los docentes, y aún así les pedimos que nos acompañen y que se sumen, y muchísimos compañeros han continuado haciendo el esfuerzo porque entienden que es nuestra forma de poder decirle al gobierno que no aceptamos esta propuesta”.



Luego, la referente gremial recordó en qué consiste la propuesta rechazada: “Lo hemos dicho muchísimas veces, es una propuesta que contiene montos no remunerativos ni bonificables, una propuesta que nos deja a los docentes cobrando $551.000 pesos con los cargos testigos en diciembre. Esa es la propuesta a la que nosotros dijimos que no. Una propuesta que contemplaba un aumento en el primer mes de $25.000 pesos y luego $15.000 pesos, en los cargos en los que estaban cobrando $379.000, que con el bono de $40.000 pesos se fue a $418.000 y de $418.000 estarían cobrando en diciembre $551.000 pesos”.



Y manifestó: “Si hay que caracterizar esta propuesta, es vergonzosa. Si algo debiera tener el gobernador en estos momentos es vergüenza. Los edificios de las escuelas se están cayendo a pedazos. No hablamos solamente de la situación que atraviesan las escuelas en Gualeguaychú: Una escuela en La Paz, la escuela N°99, el día de un acto tuvo que suspenderlo porque se llovía más adentro que afuera. Entonces cuando Frigerio viene a hablar de que está tan preocupado por la educación y porque los niños estén adentro de la escuela… ¿En qué situación los quiere? ¿Con escuelas donde se llueven más adentro que afuera? ¿Con escuelas que tienen las paredes electrificadas?, ¿Con escuelas donde no cuentan con el espacio para el comedor y los chicos tienen que comer sobre el pupitre? ¿Eso es lo que le preocupa tanto?”



“La verdad que lejos de lo que quiso causar en los docentes, entiendo yo, que fue dividirnos, ya que habló de una declaración jurada para premiar a aquellos que sí iban a trabajar, justamente causó mayor enojo y por eso se mantuvo también el porcentaje de acatamiento al paro”, concluyó.