Agotada la instancia de conciliación obligatoria, en la que la mayoría docente rechazó la propuesta que presentó el Gobierno provincial por considerarla insuficiente, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) anunció 5 días de paro: dos para esta semana, el 25 y 26 de septiembre, y tres la semana próxima, los días 1, 2 y 3 de octubre.



En diálogo con Ahora Cero, la referente de Agmer en Gualeguaychú, Natalia Zucol, explicó el estado actual en que se encuentra el conflicto, cómo se llegó a este punto, y describió la dura realidad que viven miles de trabajadores de la educación en toda la provincia.



“Estamos en conflicto no solo por lo salarial, sino también por las condiciones edilicias en las que están nuestros establecimientos, por las partidas de limpieza, por la reforma a la ley jubilatoria. Tenemos varios frentes abiertos”, aclaró en primer lugar.



Luego, Zucol contó cómo fue la negociación con el Gobierno y expuso que el rechazo a su propuesta en las asambleas escolares fue contundente. “En los últimos días de los 20 días de conciliación obligatoria el Gobierno presentó una propuesta salarial. Esta fue analizada en las escuelas por todos los compañeros que resolvieron aceptar o rechazar; luego en cada seccional, en cada departamento se llevó adelante una asamblea resolutiva, luego de la cual cada departamento llevó su mandato al Congreso de Agmer. Nuestro departamento llevó rechazar la propuesta por insuficiente, emplazar al Gobierno una nueva propuesta superadora no más allá del 25, y en caso de que no la hubiera ejecutar medidas de acción. 4 de los 17 departamentos aceptaron la propuesta y el resto la rechazó”, señaló.



Y lamentó: “Se tomaron casi 17 días para llevarnos una propuesta salarial. La hubieran presentado los primeros días, la hubiéramos rechazado y hubiésemos estado en el tiempo que duró la conciliación viendo cómo podíamos mejorar la situación”.



La referente gremial se explayó en el porqué de la decisión tomada por la mayoría docente: “Seguíamos con salarios muy bajos, terminábamos en diciembre -con un cargo inicial- con un salario de $551.000 pesos, que claramente nos dejaba muy lejos de lo que los compañeros pueden estar aceptando hoy sabiendo cómo está la situación. El docente está asfixiado. Hay compañeras que están comiendo con la tarjeta de crédito, pagando el mínimo de la tarjeta, endeudándose, sin saber de qué forma salir. Tenemos compañeras que están trabajando endeudadas con las tarjetas, trabajando en un comercio que les da una changa, donde se les paga completamente en negro, para poder llevarle la comida a sus hijos. Lo que para el Gobierno quizás sean números, para nosotros son realidades desesperantes”.



Por otro lado, consideró que “ha habido voluntad de acercar las partes desde los dos puntos”, pero que “ahora con esta propuesta estamos muy lejos de poder solucionar el problema que tenemos”. “Entiendo también que quizás sea un juego desde la política, el descontar los días de paro para silenciar la lucha docente. Todos los gobiernos lo han hecho y con el mismo objetivo, para callarnos, para que el docente diga ‘no puedo acompañar’, y es verdad que no pueden hacerlo porque los descuentos han sido atroces", dijo.



Y concluyó: "Somos conscientes de lo que les pedimos, pero también entendemos que Frigerio no escucha lo mismo si somos 3 que si somos 30. Por eso les pedimos que nos sigan acompañando que no bajen los brazos y que a esta lucha la vamos a ganar si nos mantenemos unidos y bajo el mismo camino, que no hacemos más que defender los salarios docentes y las condiciones en las que están nuestros alumnos en la escuela”.



