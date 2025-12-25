El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que cesaron los alertas en Entre Ríos y mejoran las condiciones del tiempo este jueves 25 de diciembre. La máxima anunciada llegará a los 32 grados.

Las tormentas de la Nochebuena se caracterizaron por intensa actividad eléctrica, fuertes vientos y lluvias aisladas en distintos puntos de la provincia. Ello provocó un suave alivio térmico. En Gualeguaychú, prácticamente pasó de largo.

La mejora del tiempo no durará mucho. Este jueves y viernes habrá buenas condiciones, con nubosidad variable y nuevamente una suba gradual de temperaturas. En tanto, el sábado volverían las lluvias y tormentas.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este jueves 25 de diciembre

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se indica una mínima de 20 grados y una máxima de 31 grados. En estas localidades se prevé cielo mayormente nublado de mañana y tarde, mientras que de noche finalizará parcialmente nublado, sin lluvias.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 32 grados. En la capital y alrededores vuelve a salir el sol y se prevén una jornada con cielo entre mayormente y parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 22 grados y una máxima de 32 grados. Por la mañana puede haber algún chaparrón aislado, pero luego seguirá mayormente y parcialmente nublado.

En Gualeguay y Victoria, por último, se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 32 grados. No hay anuncio de lluvias y se aguarda una disminución gradual de la nubosidad durante el día.