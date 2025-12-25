Según confirmaron desde el Hospital Centenario a Ahora ElDía, durante la noche buena del miércoles y la madrugada de este jueves de navidad, no hubo ningún herido ni quemado producto del uso de pirotécnia en la ciudad.

Recordemos que en Gualeguaychú rige la ordenanza de pirotecnia cero, que prohibe la venta y el uso. Si bien se pudo ver y escuchar el uso de fuegos artificiales y petardos en algunos barrios de la ciudad, su uso ha ido disminuyendo con el correr de los años.

Por otra parte, el gran protagonista de este tipo de festividades es el consumo de alcohol.

En esta oportunidad, hubo cuatro personas que ingresaron al efector de salud producto del consumo excesivo, lo cual se considera un número habitual o bajo, teniendo en cuenta que en la fiesta que mayores atenciones se dan por el exceso de alcohol es la de fin de año.

Los alcoholizados tenían 17, 19, 21 y 29 años. En principio, ninguno de gravedad.