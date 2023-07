Nazarena Vélez decidió anotarse en el gimnasio para retomar el hábito saludable de ejercitar su cuerpo. La panelista de LAM celebró en sus redes sociales haber cumplido un mes de entrenamiento para cuidar su salud tanto física como mental.

En su cuenta oficial de Instagram, compartió imágenes de su rutina fitness, súper orgullosa de haber logrado ir al gimnasio. “Hoy cumplo 1 mes. Sumando hábitos saludables y haciendo lo que mucho no me gusta pero me hace bien. Me felicito. No se nota pero se siente. ¿Qué haces por vos?”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

De esta manera, aprovechó para dejar un mensaje positivo en sus redes sociales sobre la importancia de entrenar de manera regular para obtener múltiples beneficios para su cuerpo y mente. Los médicos recomiendan realizar cualquier tipo de ejercicio ya que libera endorfinas, neurotransmisores que generan sensaciones de bienestar y reducen el estrés.

Como suele ocurrir con muchas mujeres, Nazarena Vélez ha tenido algunos problemas de salud por querer seguir los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Por ejemplo, cuando ella daba sus primeros pasos en el modelaje, llegó a tomar anfetaminas para adelgazar.

“La cagué mucho con las anfetaminas. La cocaína siempre me dio mucho miedo, mucha oscuridad. El faso no me genera nada. Las anfetaminas se apoderaron de mí durante 10 años. Siempre tuve una guerra con mi cuerpo: me odiaba, me veía gorda, no me gustaba, me veía celulítica. A los 19 años fui mamá y me empezaron a salir estrías. Siempre tuve mambo. Recién me pude reconciliar después de la muerte de Fabián”, contó en una entrevista la modelo.

Durante años, Vélez luchó por ser flaca y estilizada, quizás porque durante su infancia recibió una educación en la que le enseñaron que ser gorda estaba mal. “De chiquita era gordita y vivía bullying en el colegio, la pasé mal. Con 14 años empecé a tomar laxantes para estar más flaca, para pertenecer y dejar de ser gorda... Hoy estoy mucho más liberada de eso, no del todo, pero muchísimo más liberada”, reflexionó.

Luego aconsejó no hablar sobre el cuerpo de otras personas porque puede tener consecuencias negativas y relató un episodio que vivió con una amiga: “Era la típica que te dice apenas entrabas a casa: ‘Qué flaca estás’. Lo usaba como si fuera un halago hasta que una amiga me dijo: ‘Estoy más flaca porque tengo cáncer’. Entonces aprendí de una trompada en la cara que no hay que opinar del cuerpo ajeno, ni con buena onda ni con mala onda”.