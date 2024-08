A poco de comenzar los playoffs en la categoría más importante de monoplazas del automovilismo argentino, Nazareno “El Rayo” López recibió un llamado que lo descolocó por completo.

Cristian Gobernatore, dueño del EPROM Racing, se comunicó la semana pasada con el piloto local de 18 años y le dijo que, “el equipo se bajaba de la categoría”. De un día para el para el otro, López se quedó sin equipo a poco menos de dos semanas para el comienzo de los playoffs de la Fórmula 3 Metropolitana, instancia a la cual se encuentra habilitado para pelear por el campeonato, tras haber terminado entre los doce mejores de la fase regular.

Sorprendido por la noticia y desahuciado por la noticia, Nazareno contó mediante una publicación en redes sociales el inesperado revés que sufrió en su presente deportivo. El descargo tuvo repercusión y Marcelo Ramini, responsable de la escudería Ramini, que lo había acobijado en su debut en la categoría cuando apenas tenía 15 abriles, se comunicó con él para sumarlo a sus filas y poder terminar la temporada de la F3.

“No quise preguntar los motivos, pero sinceramente quedé en banda porque no tengo los elementos para armar el auto de competencia”, señaló el joven piloto sobre la baja del EPROM y añadió: “Tengo auto y motor propio, pero no dispongo los elementos para alinearlo y tampoco los amortiguadores, que generalmente te lo proporciona el equipo cada fin de semana de competencia”.

Asimismo, aseguró que la noticia lo tomó de sorpresa porque fue el único de los cuatro pilotos del equipo que se había clasificado a los playoffs, aunque aseguró que, “sinceramente en lo emocional no me afectó, porque si bien no me lo esperaba, ni mucho menos tenía la información, a falta de cuatro fechas y con posibilidad de ser campeón, tenía fe de que podía aparecer un equipo que me sumé para poder completar la temporada”.

“Por suerte recibí muchas propuestas, entre ellas la de Marcelo Ramini y es con su equipo que voy a correr ahora”.

La escudería Ramini fue la que promovió a Nazareno López al automovilismo nacional. Es que el Rayo hizo sus primeras experiencias con este equipo en la Fórmula 4 y también hizo su debut con Ramini en la Fórmula 3 Metropolitana, cuando apenas tenía 15 años.

“Ahora vuelvo con ellos con la esperanza de pelear el campeonato”, declaró ilusionado Nazareno López.

Costos elevados y crisis económica, un combo fatal para los pilotos

La proyección de las jóvenes promesas del automovilismo a las categorías nacionales, incluso en algunos casos a niveles regionales y provinciales, requiere de muchos obstáculos para sortear y todo se resume a un denominador común: el dinero.

Nazareno López contó en Ahora ElDía las peripecias que atraviesa junto a su equipo para solventar los elevados costos que se necesitan para el mantenimiento del auto, como también para afrontar las carreras.

“Afortunadamente cuento con auto, motores y caja de cambios propios y me ahorró una importante cifra de dinero (no quiso hablar de números concretos). También economizó con la atención del equipo en cada competencia, que el EPROM Racing no me lo cobraba y Cristian Ramini tampoco, a cambio de darle una mano como ingeniero de pista, que sería coordinar la puesta a punto de los autos, es decir, ser una especie de nexo entre los pilotos y la escudería”, explicó sobre el rol que se le asignó, además de correr.

“De todas maneras, los que me conocen saben que mi presupuesto hoy en día para competir es muy bajo y es complicado estar en todas las carreras, así que trato de trabajar y de meterle todos los días al auto en mi taller para poder estar”, afirmó Naza López.

Consultado sobre el apoyo de las empresas por intermedio de las publicidades, el piloto que en mayo llegó a la mayoría de edad, detalló: “Sinceramente en la actualidad es muy complicado, por lo menos en mi caso y más este año que lo económico también golpea a las empresas y repercute en el automovilismo”.

“Entonces, trato a las empresas que me dan una mano poder retribuirles desde otro lado. Hoy en día quien me ayuda mucho es una importante fábrica de pallets del Parque industrial y también mi mutual, que es una empresa de Buenos Aires”, destacó.

“Después hay empresas de Gualeguaychú o del Parque Industrial, a las que les fui a pedir publicidades y me encontré con que apoyan a pilotos de otra ciudades de Entre Ríos, pero no de Gualeguaychú”, cerró con resignación.

EL DATO

Transcurridas las siete fechas de la fase regular, Nazareno López clasificó entre los 12 (sexto puesto) mejores pilotos que clasificaron a los playoffs por el título, que constará de cuatro fechas a disputarse en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, desde el 1º de septiembre. Como en el Turismo Carretera, es requisito fundamental para poder ser campeón, haber ganado al menos una carrera en todo el año y el crédito local buscará cumplir con esa proeza que le falta, ahora bajo representación de un nuevo equipo.