Nazareno “El Rayo” López cumplió una gran actuación en el cierre de la tercera fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El piloto local mejoró el noveno puesto conseguido en la primera final del sábado -en un circuito complicado por la lluvia- y este domingo avanzó hasta la séptima colocación, luego de partir desde el fondo de la grilla.

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La competencia tuvo como ganador a Stefano Polini, escoltado por Agustín Sexe y Malek El Bacha.

En cuanto a los otros entrerrianos, Juan Pablo Leonardelli finalizó décimo, Joaquín Pagola fue 13º, Agustín Fulini terminó 16º, Valentín Coffy llegó 18º y Juan Manuel Percara cerró en la 21ª posición.