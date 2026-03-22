AUTOMOVILISMO
Nazareno López fue séptimo en la segunda final de la Fórmula 3 Metropolitana en La Plata
El piloto de Gualeguaychú protagonizó una gran remontada tras largar desde la 24ª posición.
Nazareno “El Rayo” López cumplió una gran actuación en el cierre de la tercera fecha de la Fórmula 3 Metropolitana, disputada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El piloto local mejoró el noveno puesto conseguido en la primera final del sábado -en un circuito complicado por la lluvia- y este domingo avanzó hasta la séptima colocación, luego de partir desde el fondo de la grilla.
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La competencia tuvo como ganador a Stefano Polini, escoltado por Agustín Sexe y Malek El Bacha.
En cuanto a los otros entrerrianos, Juan Pablo Leonardelli finalizó décimo, Joaquín Pagola fue 13º, Agustín Fulini terminó 16º, Valentín Coffy llegó 18º y Juan Manuel Percara cerró en la 21ª posición.