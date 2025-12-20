Nazareno “El Rayo” López se quedó con la final sabatina de la décima fecha de la Fórmula Nacional Argentina, disputada en Junín. El piloto de Gualeguaychú, que compite con estructura propia, cerró una gran actuación al imponerse con autoridad en la primera de las dos finales del fin de semana.

López, quien había marcado la pole position el viernes, largó desde la segunda colocación y rápidamente se metió en la pelea por la punta. Con un ritmo sólido y sin cometer errores, logró establecer diferencias y cruzó la bandera a cuadros con más de tres segundos de ventaja sobre Tomás Campra, uno de los destacados de la carrera tras avanzar cinco posiciones desde la largada.

La competencia fue intensa y tuvo varios sobrepasos, con especial atención en la lucha por el tercer puesto. Santiago Chiarello logró sostener el último escalón del podio tras una cerrada defensa ante Lautaro Campione, que finalizó cuarto. Detrás se ubicó Julián Ramos, quien había conseguido la pole del sábado -por apenas una milésima sobre Campra- y consagrándose campeón de la categoría de forma anticipada.

Bautista Faccioli, Stefano Cagnolo, Pedro Mariezcurrena, Federico Díaz y Benjamín Squaglia completaron el clasificador.

La actividad continuará este domingo desde las 10.25 en el autódromo de Junín, con la segunda final de la fecha y el cierre de la temporada.

Con información de Campeones