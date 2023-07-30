Nazareno López fue el hombre a batir en la sexta y séptima fecha de la Copa Abarth disputada en San Nicolás junto al Turismo Nacional.

El joven piloto de Gualeguaychú a bordo de un Fiat 500 del Equipo Eprom, fue el dominador absoluto del fin de semana, ganando los tres entrenamientos, la clasificación y quedándose con la victoria en las dos finales.

El sábado, Nazareno se impuso al cabo de 10 vueltas y fue escoltado por Valentino Mattive, tercero quedó Esteban Zuberbuller, cuarto fue Joaquín Naranjo y quinto Santiago Vaira.

En la final corrida en la mañana del domingo, también sobre 10 giros, Nazareno López repitió la victoria, esta vez con mucho mayor oposición dado los 40 kilos de lastre que tenía su auto por la victoria del sábado. Nuevamente fue Valentino Mattive su escolta, tercero quedó Elías Vázquez, cuarto fue Joaquín Naranjo y quinto Esteban Zuberbuller.