Tras haber conseguido su primera victoria en serie en la Fórmula 3 Metropolitana, que se corre en el autódromo Roberto Mouras de La Plata con un auto del equipo Dital Fórmula, el piloto de Gualeguaychú Nazareno López completó las doce vueltas pautadas y llegó cuarto en la primera final de la categoría tras haber largado en la posición número trece de la grilla.

El ganador de la carrera fue Cristian Galeano quien concretó días antes de la segunda ronda del campeonato su incorporación al plantel de Scuderia Ramini. El piloto de Villa Luzuriaga (partido de La Matanza, Buenos Aires) festejó su tercera victoria en la categoría de monopostos y todas en esta pista, superando a Stefano Polini y a Alexander Gargaglione, quienes ascendieron un puesto en el podio tras el retraso de Juan Pablo Leonardelli promediando la competencia ante una falla que motivó su paso por los boxes.

Detrás arribaron López, Agustín Fulini, Malek El Bacha, Joaquín Pagola, Santino Dore, Tomás López y Sebastián Caram, quien registró el récord de vuelta.

Cabe señalar que en el inicio se produjo el despiste de Joaquín Ramos, tras rozarse con Polini y el mismo provocó los posteriores retrasos de Francisco Olaverría y Tiago Chiriotti, quedando con sus autos abandonados en el tránsito del curvón. Junto a sus equipos, estarán enfocados en la reparación de sus coches de cara a la carrera de hoy, que se disputará a partir de las 12.30 horas y el piloto de la ciudad largará desde el tercer lugar.