En el marco del Día de los Afroargentinos y de la Cultura Afro, que se conmemora cada 8 de noviembre, el Museo Casa de Haedo “Sitio de Memoria Afro” dio a conocer este domingo una entrevista a Nelly Muñoz, realizada por Aldana D’Ortona, guía del museo, como parte del Proyecto de Memoria Étnica.

La entrevista recupera, a través de su relato en primera persona, la historia de su familia y de las mujeres afrodescendientes que la precedieron, cuyas experiencias de esclavitud, lucha y supervivencia forman parte de una memoria que merece ser reconocida y transmitida.

“Recuperar estas historias nos permite contar con valiosos aportes para visibilizar la raíz afrodescendiente en nuestra comunidad, una presencia históricamente silenciada. Estos pasados, a menudo difíciles de contar, integran la memoria de muchas familias que hoy son parte activa de este proyecto y, fundamentalmente, de la identidad de Gualeguaychú. Hoy compartimos una de ellas”, expresó la museóloga Natalia Derudi, autora del proyecto.

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Una historia familiar que atraviesa generaciones

Nelly Muñoz lleva el nombre de su abuela paterna, Nélida Muñoz, una mujer de descendencia africana cuya historia familiar llegó hasta nuestros días a través de los relatos transmitidos por sus hijos y nietos.

Según cuenta Nelly, su abuela había sido traída como esclava hasta Uruguay. No tenía apellido propio y adoptó el de la familia que la mantenía en condición de esclavitud: Muñoz. Allí sufrió maltratos y golpes hasta que un día logró escapar.

Sola, atravesó los montes hasta llegar al río Uruguay. Nelly recuerda que, según lo que le contaron sus tíos, su abuela se metió al río dispuesta a cruzarlo: “Si vivía, vivía; y si moría, mejor, porque ya no soportaba más”.

Caminó hasta llegar a Maciá, donde vivió y donde actualmente estaría enterrada.

Pero la historia de sus raíces no termina allí, Nelly también habla de su bisabuela Isabel Echazarreta, otra mujer de origen africano que, según los relatos familiares, también fue esclavizada y vendida. Su historia estuvo marcada por el sufrimiento y los castigos, algo que -según Nelly- terminó formando un carácter fuerte. “Eso le formó un carácter”, aseguró.

La historia familiar también está atravesada por su propia infancia. Su mamá, Paulina Muñoz, trabajó durante años como cocinera en la Escuela 23, donde hoy el comedor lleva su nombre. Nelly recuerda que su madre la puso a trabajar desde los 8 años para ayudar a sostener la familia.

A pesar de las dificultades, Nelly recuerda aquellos años también con alegría: el trabajo cuidando a una bebé, el postre de dulce de leche y banana que esperaba con entusiasmo y, especialmente, aquel día en que, a los 14 años, su mamá la llevó al centro por primera vez y le compró unos zapatos de taco para ir a bailar.

Entre recuerdos, risas y momentos difíciles, Nelly reconstruye una historia familiar que habla de sus raíces, de las mujeres que la precedieron y de una memoria que continúa viva en quienes hoy pueden contarla.

“La entrevista completa puede consultarse en el Museo Casa de Haedo y ya forma parte de su acervo documental. El testimonio fue transcripto de manera literal, respetando fielmente las palabras y expresiones de Nelly, tal como fueron pronunciadas durante la entrevista, para preservar el valor de su relato en primera persona”, señalaron, a la par que destacaron y agradecieron el trabajo de Aldana D’Ortona “por hacer posible este encuentro y recuperar un testimonio de profundo valor para la memoria afrodescendiente, la historia local y la identidad de nuestra comunidad”.