Por Fabián Miró

El máximo dirigente que durante un largo tiempo fue presidente de la Liga de La Paz dijo que tiene “buenos amigos en Gualeguaychú como el presidente de la Liga Departamental Emiliano Zapata y la gente de Urdinarrain y Larroque con quienes compartimos muy buenos momentos.”

Destacó que equipos del interior de la provincia “como Arsenal de Viale, Deportivo Urdinarrain, Central Larroque están un nivel muy alto de competencia, clubes chacareros que pertenecen a localidades que a ese nivel tienen muy buen fútbol que sumados a Ferro y a Unión de Concordia mostraron un muy buen nivel en el cierre del 2022.”

Consultado sobre cómo apreciaba el fútbol provincial, particularmente en esta primera etapa de la Supercopa señaló que no estaba conforme con lo que “pasó en las tres primeras fechas”. Destacó que “no la he visto bien en líneas generales, no solamente en futbolístico, también en cuestiones que tienen que ver con los expulsados, partidos parados y otras cuestiones que esperemos, por el bien de todos, mejoren. Ahora si me preguntan por las otras categorías estoy más que conforme porque hemos desarrollado el futsal A, tanto en la rama masculina como femenina, disciplina en donde Gualeguaychú que es pionero arriba a las instancias finales, a nivel clubes y selecciones, definiendo con La Paz. El provincial se realizó en noviembre de este año en la ciudad de San José (Departamento Colón); mientras que el fútbol playa dará inicio, a la temporada 2023) en Federación. Todos los partidos del Infanto-Juvenil se han jugado, razón por la que resaltó que venimos muy bien; mientras que el Femenino arranca los cuartos de final de la Copa Entre Ríos en una semana y si bien venimos cumpliendo con las metas propuestas tenemos que alzar más la vara para este año".



La Supercopa

Indicó que para su gusto “ tendría que haber arrancado un poco antes, pero estaba el Mundial, algunos clubes no habían terminado su participación en los torneos locales como Chajarí, La Paz y se dio el fenómeno de que esos clubes tenían que jugar en dos torneos a la vez.” Acotó que desde la Federación “pensábamos que el Amateur Regional-Central Larroque representó a Gualeguaychú- iba e empezar mucho antes y la mayoría de las entidades no tenían pensado jugar un segundo certamen. Fue así que menos de 10 equipos jugaron el mencionado torneo, mientras que en la Supercopa tenemos más de 70 clubes jugando en la primera fase con representantes de cada punto provincial. Habrá que sentarse con el Consejo Federal y que el mismo le dé la posibilidad a Entre Ríos de organizar la primera etapa del Amateur Regional con todos los equipos que quieran participar y saquemos a los finalistas que ellos necesitan para seguir en la otra etapa porque hacer tres torneos de la misma manera no tiene sentido”, aseveró.

"No aguantan las arcas de los clubes, el torneo amateur como el federal se torna muy caro, pone en jaque la economía de los clubes, no hay una devolución de la gente que concurre a las canchas, y si uno quiere formar buenos equipos con jugadores profesionales la única manera es poner dinero y no hay club que se pueda sostener”, planteó.

Advirtió que “si no hay un cambio estructural va a ser muy complicado jugar este tipo de certámenes. Es muy difícil afrontar un Federal, no hablar de un Regional Amateur y habrá que ver cómo afronta Patronato la B Nacional”.

Señaló que en la provincia “nos hemos quedado sin equipos en el Federal, salvo Gimnasia, luego de la pérdida de la categoría por parte de Juventud Unida y Atlético Paraná. Y eso que en la Supercopa vemos a muchos jugadores con nivel como para jugar en otras categorías, siendo el tema fundamental los costos para que esos jugadores con sus clubes estén un par de escalones más arriba; pero nos encontramos con una serie de costos fijos que asustan, tales como los viajes, el pago de sueldos, las ternas arbitrales”.

Insistió con “una reestructura y no me animaría a decir que de no cambiar vamos a quedar aislados, pero cada vez van a ser menos los equipos que van a jugar en torneos nacionales”. Cabe destacar que desde la Asociación del Fútbol Argentino “no baja plata para el interior en una discusión que hay que darla” manifestó Casis quien agregó que “ La Afa recibió muchísimo dinero por la obtención del mundial y en la Argentina sabemos que no somos tantas las federaciones. Entonces, si bien legalmente no existimos para el Concejo Federal como federación, para ellos solo existen los clubes y las ligas que son las afiliaciones que tienen, estamos seguros que si nos bajan la órden de organizar torneos sub-14, Sub-16 que a ellos les conviene jugarlos como en el futsal o futbol plata estaría bueno que nos auxilien y de esa manera las federaciones llevar adelante torneos de forma gratuita. Si la Afa no empieza a bajar a las federaciones una ayuda, más allá de la que podamos consguir ya sea con un sponsor privado, una estatal se complica”.

Contó que “muchas ligas llegan con lo justo para pagar la luz y un administrativo, no quedándole recurso para organizar algún torneo extra”.

Dentro de esas reformas mencionó que “ los chicos no pueden seguir jugando al fútbol pasando la noche durmiendo en colchones en el piso y en una escuela”. Dijo que así es “difícil y pese a los contratiempos mencionados tenemos una selección federal con jugadores de distintos rincones del país, como Julián Álvarez de Calchín, el técnico Sacaloni de Pujato, el mismo Lisandro Martínez de Gualeguay, la mayoría de torneos de liga, por lo que hay que armar campeonatos liguistas para que salgan más jugadores con un respaldo que no tenemos”.

Recordó que la “Afa se maneja con la Super Liga y el Consejo Federal en el cual tenemos representantes, Alejandro Schneider y Julio Larocca, no tenemos peso, siquiera comunicación con el presidente del Consejo Federal que es Pablo Toviggino”, y señaló que “los presidentes de las federaciones deberíamos, al menos, conformar algunas comisiones y ser escuchados”.



Futbol Infantil

“Tenemos que cambiar los formatos al menos hasta los 12 años. Es mucho albergar 32 equipos en una misma ciudad. Hacerlos jugar viernes y el sábado los que pierden se vuelven a su ciudad. Yo tengo otro espíritu y es el de que el chico llegue el viernes y se quede, pierda o gane, hasta el domingo, se haga de amigos y juegue a la pelota la mayor cantidad de partidos posibles sin saber si salió campeón y cuando llegue a los 13 va a tener continuidad y a jugar por los puntos en tornes provinciales”.