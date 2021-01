Neptunia no disputará el Torneo de Transición y esperará la temporada oficial

Ante las dudas existentes sobre su forma de juego, fechas de comienzo y logística para la disputa del mismo, la dirigencia de Neptunia, en concordancia con otros clubes de la provincia que inicialmente se había preinscripto, decidió no formar parte del Torneo de Transición del TFB que la CABB anuncia todavía sin fecha de inicio.

El presidente de Neptunia, Hernán Parra, expresó a ElDia, que “es una gran incertidumbre la que reina actualmente, hay pocas certezas no solamente en lo organizativo, sino en lo sanitario. Nosotros venimos de un parate de casi diez meses con el club cerrado, han bajado los ingresos y retomar el hilo de una competencia que no sabemos de qué manera se podrá disputar, nos parece arriesgado”.

Asimismo, Parra sostuvo que “en la reunión que mantuvimos la semana pasada los clubes con la dirigencia de CABB, se expresó que aquellos clubes que no participen del Torneo de Transición, no perderán la plaza para la temporada 21/22 que comenzaría en octubre. Así que muchos clubes de la provincia, que estamos atravesados por la misma realidad, optamos por no jugar ahora en febrero o marzo y hacerlo en octubre con otro panorama”.

Juntamente con la baja de Neptunia, se confirmó que tampoco serán de la partida en el Torneo de Transición los equipos de BH de Gualeguay, Atlético y Peñarol de Tala y La Unión de Colón, estimándose que Capuchinos y Ferrocarril de Concordia adoptarían el mismo camino, quedando solamente Regatas Uruguay, San José, Olimpia de Paraná y Central Entrerriano, que tras su baja de la Liga Argentina será parte del TFB.