La segunda y penúltima jornada del cuadrangular final de la Liga Provincial U13 que se disputa en Gualeguaychú dejó un panorama completamente abierto de cara al domingo, día en que se definirá el campeón 2026.

Neptunia, que había ganado en su debut y mantenía el invicto anual, cayó ante Peñarol de Rosario del Tala por 69 a 63. La figura del partido fue Elías Zaragoza, quien se destacó con 35 puntos y 19 rebotes para el conjunto talense. Con este resultado, ambos equipos quedaron con un triunfo y una derrota.

Crédito: Neptunia Básquet

La misma situación se dio en el otro encuentro: Talleres, que había perdido en la primera fecha, venció 63-62 a Estudiantes —ganador en el debut— y también quedó con registro de 1-1.

De este modo, los cuatro equipos mantienen chances de consagrarse campeón. La definición será este domingo con la tercera y última fecha, que tendrá el siguiente programa: Talleres vs. Peñarol (10 horas) y Neptunia vs. Estudiantes (12).