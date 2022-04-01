El juego arrancó trabado, los dos erraron bastante y Olimpia se mostró un poco mejor, conducido por Ruiz Moreno y con un buen aporte de Carulla en el juego interior, disimulando bien la ausencia de Nicolás Agasse. Neptunia estuvo apresurado en ataque, apenas pudo conseguir encontrar a Benítez Gavilán en la pintura, pero el resto fueron ataques demasiado forzados, con tiros mal seleccionados y bajos porcentajes de tiro.

De la mano de un intenso Ruiz Moreno, Olimpia siguió mejor, Neptunia mantuvo sus apresuramientos ofensivos y poco pudo complicar defensivamente a los paranaenses, que cerraron mejor el cuarto 18-13 al frente.

En el segundo cuarto mejoró su defensa Neptunia, le complicó el accionar a Olimpia, que sintió la salida de Botta y Ruiz Moreno, no pudo prevalecer con Zilli y tuvo un largo bache sin anotar. En ofensiva los de Garciarena tuvieron un poco más de paciencia para atacar, apareció Lado con su potencia, Benítez Gavilán lastimó a distancia y Knecht metió un triple con falta que devolvieron al juego a los locales.

Olimpia encontró goleo en las manos de Frávega, algo del juvenil Azoge para volver a tomar el control del juego, pero Neptunia reaccionó con Lado como estandarte, hasta que un doble largo de Ruiz Moreno en el cierre del primer tiempo dejó al frente a los visitantes 36-34.

El tercer cuarto mantuvo la paridad, Olimpia siempre tuvo respuestas para sostenerse al frente, con Botta y Ruiz Moreno intensos en el perímetro, bien complementados con Sánchez y el oficio de Carulla en la zona interior. Del lado de Neptunia, cuando pudo poner la pelota interior para Benítez Gavilán tuvo casi siempre buenos resultados, pero también pasó momentos complicados, no apareció el tiro a distancia de Knecht y los cortes al canasto de Ramírez Acevedo para poder acompañar en ofensiva al formoseño. Igualmente, con algo de Lado sumando a distancia, Neptunia pudo equilibrar el juego y entraron al cuarto final con Olimpia apenas 1 punto arriba (56-55).

En el cuarto decisivo, Neptunia planteó una defensa zonal que le generó problemas a Olimpia, que solamente pudo convertir con Botta, pero el resto del equipo estuvo ausente. En ataque apareció lado, hubo un buen pasaje del debutante Iñíguez y siempre con Benítez Gavilán como faro de la ofensiva, para que los locales metieran una buena corrida y se colocaran al frente.

Olimpia sintió el sacudón, pese a que Botta jugó un partido estupendo y sostuvo la ilusión de los visitantes, Neptunia encontró buenas respuestas con Knecht, un triple de Benítez Gavilán pareció sentenciar la cosa, pero en el cierre Olimpia atropelló con mucho amor propio, puso en complicaciones a Neptunia que perdió un par de pelotas increíbles que dejaron en partido a los de Paraná.

Faltando 3 segundos y con Neptunia arriba apenas por un doble, Ruiz Moreno falló dos libres y luego Lado metió uno tras recibir falta para sellar la historia. Fue de Neptunia porque tuvo las respuestas en el momento preciso y supo cambiar a tiempo para volver a ganar en el Marangatú y seguir escalando en las posiciones.

FICHA

Neptunia 73

C. Pérez 8, M. Lado 14, A. Knecht 11, J. Ramírez Acevedo 8, C. Benítez Gavilán 21 (FI) F. Dorregaray 0, E. Repetto 2, E. Iñíguez 8. Entrenador: Francisco Garciarena

Olimpia 70

V. Sánchez 4, T. Botta 23, L. Ruiz Moreno 15, F. Schunk 6. F. Carulla 6 (FI) A. Zilli 4, M. Villanova 0, F. Frávega 9, L. Azoge 3. Entrenador: Marco Percara

Estadio: Marangatú

Parciales: 13-18; 34-36; 55-56

Árbitros: L. Moreno y C. Cáceres

EL DATO

En los otros partidos del jueves, Luis Luciano volvió al triunfo superando en Urdinarrain a Atlético Tala 80-70, mientras que Centro bancario extendió su gran presente ganándole con lo justo a Ferro de Concordia 80-78. En San José, Peñarol de Tala se recuperó superando a los locales 90-82 y en Concordia, Regatas superó con lo justo a Capuchinos 70-69.

En la noche del viernes, a las 21.30 en Gualeguay, BH recibirá a Central Entrerriano abriendo la Fecha 17, que tendrá continuidad entre sábado y domingo.