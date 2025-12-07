El viernes por la noche, en el estadio Marangatú, se jugó la segunda final del Torneo Asociativo U13, que coronó a Neptunia, tras vencer a Racing por 50 a 48, con 13 puntos de Francisco Muszkat y 10 de Gerónimo López Fernández como máximos anotadores del equipo ganador. Por su parte, Faustino Benedetti aportó 16 para los chicos académicos.

En la primera final, que tuvo lugar en el estadio Profesor Antonio Giusto de Racing el resultado había sido igualdad en 57, pero no se jugó suplementario y se dejó la definición para anoche en el juego disputado en cancha de Neptunia.

Acción de la final en U13

Ese mismo escenario, pero el sábado, los mismos equipos fueron protagonistas de la final en U11. Allí, ganó Racing el partido por 60-52, aunque el campeón fue el conjunto local por haberse llevado una victoria más abultada (39-57) en el primer chico. disputado en el gimnasio del Verde.

Blas Echazarreta, con 14 puntos, y Bautista Delgui (hijo de Cristian, histórico exjugador del club), con 13, fueron los máximos anotadores de Racing, mientras que, Federico Spagnol se destacó en el conjunto campeón con 11 anotaciones.

Festejo tricolor en U11

Los chicos de Racing celebran el meritorio subcampeonato en U11

Fotos: Felipe Espino /Prensa ADBG