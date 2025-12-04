Anoche, en el estadio Marangatú, se llevó a cabo la definición del Torneo Asociativo de Básquet U15, que coronó campeón a Neptunia, al vencer a Central Entrerriano 58 a 54 en la segunda final. Segundo García Bonzón, con 19 puntos, fue el goleador del elenco ganador y del juego, mientras que, Santino Boullón Faifer se destacó en el subcampeón con 16 tantos.

El equipo dirigido por Matías Villarreal había ganado también la primera final –disputada el 25 de noviembre, en el estadio José María Bértora-, en aquella oportunidad por un doble: 66-64.

Las definiciones del Torneo Asociativo de divisiones formativas de la Asociación Departamental de Básquet local continuarán esta noche –desde las 21 horas- con la final de U21 en el estadio de BH de Gualeguay, mañana -21 horas- será el turno de U13 en Neptunia y el sábado -20 horas, también en Neptunia- la final de U11.

Fotos: Prensa ADBG.