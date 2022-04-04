La cosa venía mal para Neptunia, muy mal podría decirse. Se había topado ante un rival complicado, que supo la forma en que debía jugarle el partido y por momentos, borró del rectángulo al equipo de Garciarena, que a la falta de juego le sumó flaquezas defensivas que le hicieron cuesta arriba el partido.

En arranque del juego los dos buscaron emplear su libreto. Neptunia profundizó sus ataques en Benítez Gavilán y del lado de Bancario, Gérez fue quien tomó las riendas del equipo, bien acompañado por Lerosse y el juvenil Wagner.

Promediando el cuarto el local se despegó 17 a 10 con el goleo de Knecht y un triple de Ramírez Acevedo que obligó a un pedido de tiempo muerto por parte de Román Núñez, entrenador visitante. De ahí en más Bancario hizo todo bien, defendió su canasto y en ataque distribuyó el juego, encontrando respuestas en las manos de Lerose, Sagarzazu y un buen ingreso al partido de Fernández Álvarez. Neptunia perdió claridad, no pudo anotar más hasta el final del cuarto y Bancario con un parcial 13-0 cerró el período 23-17 arriba.

En el segundo Neptunia se cargó de faltas rápidamente y Bancario jugó más cómodo en el partido. Encontró claridad en el juego estacionado con Sagarzazu como principal bandera en ataque más el aporte del tiro a distancia de Silva. Los locales insistieron con la idea de poner la pelota adentro pero fueron muchos pases mal dados que redundaron en pérdidas que Bancario respondió con corridas de contragolpe. De a poco los visitantes se fueron despegando, Neptunia intentó una reacción con Lado y Ramírez Acevedo, pero el primer tiempo finalmente quedó en manos de Bancario 39-31.

En el tercer cuarto se profundizaron los problemas para Neptunia, que atacó sin ideas, no tuvo un referente al momento de hacer las cosas en ofensiva y tampoco mostró solidez atrás. Bancario hundió la bola para Gerez que casi siempre dio buenas respuestas y en la conducción, Silva alternó con Lerose y ambos fueron claros. Como si fuera poco, los visitantes metieron tres triples forzadísimos, con tablero y casi sobre el filo de la posesión, como para dar un mensaje de que la noche venía complicada para Neptunia.

Al cuarto final entraron con Bancario afianzado en el partido y ganando 56-41. Neptunia necesitaba cambiar y de a poco fue encontrando sensaciones, primero con un robo y volcada posterior de Ramírez Acevedo, más tarde con buenas defensas sobre Gerez en el poste bajo y también con dos dobles seguidos de Iñiguez, que tuvo un flojo partido.

Bancario todo lo bueno que hizo en los primeros tres cuartos los tiró por la borda en un ratito. Perdió claridad, no entró el tiro a distancia, Gerez no fue solución y perdió por faltas a Sagarzazu: un combo demasiado peligroso que terminó de entonar a Neptunia.

Con Lado como bandera, un triple de Knecth y la potencia de Ramírez Acevedo, los de Garciarena fueron limando la diferencia y cuando tuvieron la chance, no la desaprovecharon. Pese a una técnica bien sancionada sobre Knecht por simulación, los locales no perdieron la calma y con una bomba del propio Knecht y un recobre ofensivo de Benítez Gavilán, pasó al frente y terminó liquidando el partido desde la línea con la solidez de Lado y Pérez.

Con una atropellada antológica, que sirvió para ganar un partido complicadísimo, Neptunia terminó festejando y, aunque tiene mucho para mejorar, sigue de racha y se colocó segundo junto a Bancario, pero con ventaja en una hipotética definición, antes de medirse en Colón ante el líder La Unión.

FICHA

Neptunia 70

C. Pérez 10, M. Lado 20, A. Knecht 12, J. Ramírez Acevedo 16, C. Benítez Gavilán 6 (FI) F: Dorregaray 2, E. Repetto 0, E. Iñíguez 4. Entrenador: Francisco Garciarena

Centro Bancario 66

Silva 17, J. Lerosse 12, T. Wagner 9, T. Sagarzazu 10, L. Gerez 10 (FI) R: Martínez Lencioni 0, B. Fernández Álvarez 8. Entrenador: Román Núñez

Estadio: Marangatú

Parciales: 17-23; 31-38; 41-56

Árbitros: Ramiro Barón y Bianca Tedesco