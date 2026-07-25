BÁSQUET DE FORMATIVAS
Neptunia venció a Talleres de Paraná en el inicio de la Copa de Oro U13 que lo tiene como anfitrión
El conjunto tricolor se impuso en un desarrollo ajustado, en el partido que abrió el cuadrangular final de la Liga Provincial de Clubes, que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).
En el estadio “José María Bértora”, sede de la Copa de Oro, en la categoría U13 masculina, Neptunia comenzó con el pie derecho, al vencer a Talleres de Paraná por 58 a 55. Benjamín Martínez fue el goleador del conjunto tricolor y del juego con 17 puntos, seguido por Alfonso García Bonzón y Agustín Queirolo, con 13 cada uno.
Con esta victoria, el conjunto dirigido por Guillermo Alem continúa invicto en la temporada en 15 presentaciones.
Adelanto…
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