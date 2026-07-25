En el estadio “José María Bértora”, sede de la Copa de Oro, en la categoría U13 masculina, Neptunia comenzó con el pie derecho, al vencer a Talleres de Paraná por 58 a 55. Benjamín Martínez fue el goleador del conjunto tricolor y del juego con 17 puntos, seguido por Alfonso García Bonzón y Agustín Queirolo, con 13 cada uno.

Con esta victoria, el conjunto dirigido por Guillermo Alem continúa invicto en la temporada en 15 presentaciones.

Crédito: Neptunia Básquet

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