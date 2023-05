Neptunia tuvo todo para poder ganar y clasificarse quinto en las posiciones, pero el tiro final le quedó corto a Cristian Pérez y en el suplementario San José pudo torcer a su favor la historia. Claramente el balance del andar de Neptunia por el presente Federal debe dividirse en un flojo comienzo y en un buen cierre de fase regular, aunque los puntos perdidos en el tramo inicial de la competencia los terminó pagando caros al momento de las ubicaciones finales.

Ahora, sin lugar para reclamos ni lamentos, el equipo de Aldo Risso deberá jugarse un mano a mano frente a Sionista en Paraná para alargar su estadía en la competencia y en caso de ganar esta noche, el jueves volverá a San José para buscar alcanzar los playoffs, una empresa que parece sumamente compleja pero no imposible, especialmente por el buen momento que atravesó Neptunia en el cierre de la fase regular.

Enfrente estará Sionista de Paraná, que tuvo un andar irregular, muchas veces tuvo chances de pelear por los cuatro primeros, pero finalmente quedó quinto, favorecido en un triple empate con El Tala de Rosario y Almagro de Esperanza. El equipo que conduce Santiago Vesco cuenta con varios jugadores de experiencia y en las últimas fechas de la etapa regular sumó a Daniel Hure, histórico jugador de la entidad paranaense que le dio una cuota de experiencia sumamente valiosa al equipo Celeste.

Será una instancia inédita para todos, porque nunca se jugó este playin a un solo partido. La localía puede jugar un papel importante, pero Neptunia sabe de la importancia de poder hacer un planteo prolijo, firme en defensa y sin desesperarse en ofensiva para poder llegar a un cierre parejo y poder dar el gran golpe para seguir en carrera.

Además del choque de Sionista con Neptunia, también este lunes estarán jugando Atlético Tala (5 de Zona 2) ante CAOVA de Rosario (9° de Zona 1), El Tala de Rosario frente a Ferro de Concordia, ambos sextos de cada zona y Almagro en Esperanza recibirá a Olimpia de Paraná.

Los ganadores de cada partido avanzarán de ronda y se medirán en la segunda reclasificación con los equipos que fueron terceros y cuartos en cada zona con el siguiente organigrama: Racing Club vs Ganador Almagro y Olimpia; San José vs Ganador de Sionista y Neptunia; Paracao vs ganador de Atlético Tala y CAOVA; Sportsmen de Rosario vs ganador de El Tala y Ferro de Concordia.