Luego de una reunión clave en San Lorenzo tras la derrota 1-0 ante Instituto dejó al Ciclón en la anteúltima posición de la Zona A, los dirigentes decidieron que Néstor Gorosito no continúe en el cargo de entrenador.

Los números del período explican el fin de ciclo. Desde su regreso al club tras la partida de Gustavo Álvarez, Gorosito quedó eliminado de la Copa Argentina al caer en penales ante Deportivo Riestra en los dieciseisavos de final.

En el Clausura acumula solo siete puntos en siete fechas: dos victorias, un empate y cuatro derrotas. Entre esas caídas está el clásico ante Huracán, que cortó un invicto de 25 años del Ciclón como local en el Nuevo Gasómetro. La última, ante Instituto, dejó al equipo en la anteúltima posición de la Zona A.

Tras la derrota en Alta Córdoba, Gorosito habló en conferencia de prensa y descartó cualquier pensamiento de renuncia. El DT depositó sus esperanzas en la llegada de Facundo Farías, a préstamo desde Estudiantes: “Será extraordinario si puede jugar porque le va a cambiar completamente la cara al equipo.”

Sin embargo, más allá de sus palabras, la reunión de hoy definió que Pipo no siga al frente de San Lorenzo y ahora la entidad de Boedo inicia la búsqueda de un nuevo entrenador.