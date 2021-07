Netflix llega a un acuerdo millonario con Daniel Craig

Ahora le toca el turno a un conocido actor, que acaba de firmar también con Netflix: este no es otro que Daniel Craig, al que todos tenemos en mente por su papel como Agente 007. Fue hace pocos meses y el acuerdo se limita a que Craig protagonice las secuelas de “Knives Out” (Entre Navajas y Secretos), retomando, así, su papel de detective Benoit Blanc.

La película se encuentra dentro del catálogo de Netflix (aunque no todavía en Argentina) y se rumorea que habrá, al menos, dos secuelas, ambas dirigidas de nuevo por Rian Johnson, el cual habría puesto como condiciones tener un buen presupuesto para filmar y seguir contando con Craig como protagonista. Para contentarlos a todos, la plataforma pagará 100 millones tanto al director como al actor, y también al productor Ram Bergman. Y aunque solo podemos decir cosas buenas de la interpretación del resto del elenco de famosos actores y actrices que protagonizaron la primera parte, hay que reconocer que el inglés tenía un peso específico en esta divertida trama.

No podemos decir que Daniel Craig haga un papel terriblemente cómico o excéntrico en “Knives Out”, pero sí se encuentra notablemente lejos del registro al que nos tenía acostumbrados como James Bond. Teniendo en cuenta que casi no cambia físicamente, es difícil verlo y no acordarnos de su partida de póker, escena clímax en “Casino Royale”, donde jugando al Texas Hold´em, superaba a Le Chiffre con su escalera de color frente al full de su archi enemigo, o no visualizar en nuestra mente la persecución en coche por Italia de “Spectre”. Pero Craig es un actor que también sabe aparentar fragilidad, como en “Layer Cake”, o resultarnos odioso, como en “Road to Perdition”. Daniel Craig puede ir más allá del Agente 007.

Pero lo cierto es que el carácter coral del film es parte de su éxito: el elenco incluye a protagonistas como Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Chris Evans, Michael Shannon o el recientemente fallecido Christopher Plummer, entre otros ilustres nombres. Dicho reparto, en combinación con un magnífico guion, que le valió una nominación a los Oscar de la Academia, pueden bien explicar el enorme éxito de esta cinta, que llegó a recaudar 300 millones de dólares en el mundo y se coló como la película más vista en los cines argentinos al poco de su estreno. Netflix parece convencida de que sus secuelas van a seguir la estela del éxito de la primera, por ello mantuvo una dura pugna con la productora Liongate hasta que se hizo con los derechos para poder lanzarlas en exclusiva.

Por lo que sabemos, la segunda entrega ya se está rodando y podría contar, además de con Craig, con nombres propios de la talla de Ethan Hawke, Kate Hudson, Dave Batista (que ya trabajó con Craig en “Spectre”) o Edward Norton, entre otros. El argumento, hasta la fecha, es desconocido, aunque según ha declarado su director, la trama sería independiente de lo acontecido en la primera parte, tratándose, en esta ocasión, de un caso nuevo para Benoit Blanc. Se espera que este film se estrene durante el 2022. De la tercera parte, hasta hoy, no existe información disponible, más allá de que se encuentra prevista de realizar y que contará con el director Rian Johnson y el actor inglés.

Como decíamos al inicio, las plataformas de streaming pretenden hacerse con el máximo posible del pastel, y para ello utilizan todas las armas que tienen a su disposición. Tal vez Netflix sea la que está explorando más vías para mantener su liderazgo, pero sus competidoras, como HBO Max o Disney+, le pisan los talones.