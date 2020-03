New Ways, el instituto de inglés donde la enseñanza está a la vanguardia

Con métodos innovadores, tecnología de punta y audacia para enfrentar los tiempos modernos, la profesora Dolores Echeverría y su plantel de más de media docena de docentes demuestran que se puede enseñar inglés de una manera mucho más didáctica y divertida.

Que los tiempos cambian, a nadie le quepa la menor duda; y que el que no se adapta queda en el camino, menos dudas aún. Y el aprendizaje no es la excepción. Con una generación de niños que asimilan conocimientos de manera voraz y que al mismo tiempo es muy difícil obtener su atención, un instituto de inglés asumió el desafío de adaptarse al siglo XXI para enseñar.

Se trata de New Ways, un instituto de enseñanza de lengua inglesa que decidió apostar a la innovación, la tecnología y el espíritu lúdico para instruir a personas de todas las edades, desde niños de edades tempranas hasta adultos que quieran aprender desde cero o mejorar lo aprendido hace años.

“Priorizamos el hablar en inglés, interactuar con el idioma, por eso las clases son íntegramente en inglés. Pero la gran innovación en New Ways es la tecnología: los alumnos trabajan en una plataforma digital a través de una tablet o una computadora, en la cual hacen la tarea y la misma plataforma la corrige, y a nosotros nos pasan ‘el feedback’, que es la devolución para ver qué les costó a los alumnos y que no. Este ida y vuelta es el que se utiliza para armar la siguiente clase, lo cual hace que cada una sea singular y puntualizada a los problemas o avances que tenga el grupo”, explica la directora del instituto Dolores Echeverría, dejando en claro que el dinamismo de cada clase lo marca el presente del grupo.

“Este año tendremos libros totalmente renovados, al punto tal de que los libros recién estarán disponibles en el país en unos días. Pero además de innovar con la bibliografía, nuestra apuesta también está en modernizar las clases: tenemos actividades interactivas, tanto en soporte de audio como en video, y el sentimiento lúdico siempre está presente, ya que creemos que aprender jugando es mucho mejor”, amplia el conjunto de docentes que compone New Ways.

A la hora de romper las estructuras educativas, las profesoras de New Ways no tienen límites: desde realizar una clase íntegra de inglés en la plaza Urquiza (a pocos metros del instituto) a una fiesta multitudinaria de Halloween, ninguna idea encuentra un techo a la hora de innovar en la enseñanza.

Pero New Ways no sólo está pensado para que los niños aprendan: el método de enseñanza del instituto es para todas las edades, y son muchos los adultos que se han sumado para aprender desde cero el idioma o pulir los conocimientos previamente adquiridos. “Las inscripciones están abiertas, y las clases para los adultos usualmente son a la siesta o a la noche, pero lo importante es que el horario para los adultos se pauta en conjunto ya que no son fijos”, resalta la Directora.

Además, en New Wayss son especialistas en el examen IELTS que es uno de los estudios que piden las empresas multinacionales para ingresar a trabajar o las embajadas para otorgar una visa, ya sea de trabajo o estudiantil.

“Somos un grupo de profesoras con mucha experiencia y pasión por lo que hacemos, y sabemos que estamos aquí para revolucionar la manera de aprender el inglés”, afirma el plantel docente.

Las inscripciones se pueden realizar en el instituto, en Rivadavia 1056, de 18.00 a 20.30, y las clases comienzan el 16 de marzo.