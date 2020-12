New Ways Project: una nueva experiencia para aprender inglés

Es en este contexto en el cual presentan "New Ways Project", una iniciativa que invita a los que tengan conocimiento del idioma a experimentar situaciones en la vida real en la cual deben hablar en inglés. Y esto no quiere decir que tendremos que tomarnos un avión e irnos a un lugar de habla inglesa, sino que esos encuentros tendrán lugar en Gualeguaychú.

"La idea de este proyecto es que las personas puedan enfrentar situaciones cotidianas a las cuales deban tener que enfrentar en inglés. El objetivo es que todos puedan aplicar sus conocimientos de inglés en el mundo exterior, salir de los libros y aplicarlos en la vida diaria", explica la directora del instituto Dolores Echeverría.

Pero... ¿de qué consta "New Ways Project"? Serán una serie de encuentros, cada uno en un lugar y en una situación diferente en la ciudad, en la cual los integrantes del grupo se podrán desenvolver en inglés para poder aplicar sus conocimientos en la vida cotidiana. Desde tomar algo en un bar, cargar combustible en una estación de servicios, ir de compras al supermercado o hacer una consulta médica. Cualquier cosa que hagamos un día cualquiera se puede aplicar a este proyecto.

"Vamos a lograr desmitificar mucho de lo que se piensa sobre el inglés, porque vamos a poder encontrarle la vuelta en acciones que no son extravagantes, y que sólo hace falta animarse un poco para que nos saquemos todos los miedos por hablar en otro idioma. Aplicar el inglés en la práctica va a darle confianza a los que tengan el conocimiento", amplia la directora.

"New Ways Project" nació de la iniciativa de uno de los alumnos, Denis Amarillo, quien acercó sus inquietudes a su profesora, Elisa "Mery" Conculini, y juntos le dieron forma a esta nueva experiencia y rápidamente lograron el apoyo y el entudiasmo de la directora, Dolores Echeverría. Ellos tres son los que podrán en marcha a partir de enero esta serie de encuentros que prometen sacar la timidez, el miedo y la desconfianza de hablar en inglés.

"Yo estudio inglés desde los 11 años, y desde mi experiencia siempre viví algunos problemas que se van repitiendo: falta de fluidez al hablar, coordinación, soltura o buena pronunciación. Pero además, y lo más importante, falta de realidad en el sentido de no estar en un ambiente controlado como lo es el aula", cuenta Denis sobre el germen del proyecto y agrega: "Fue entonces cuando me acerqué al instituto, que es un lugar donde siempre estuvieron innovando y trayendo herramientas de aprendizajes nuevas, y compartí todo con Mery, que enseguida me alentó a dar forma a esta nueva iniciativa".

"No son clases, son experiencias que nos van a ayudar a hablar en inglés con propiedad, en escenarios reales, saliendo del aula. La idea es voltear todas las inseguridades, y darnos cuenta que todo lo que aprendimos lo podemos aplicar en la calle, en las situaciones más cotidianas de nuestras vidas. Perder el miedo, la timidez y la desconfianza serán nuestros objetivos", remarca por su parte la profesora Mery.

Hablar inglés, salir a la calle y cuidarse en pandemia

Para poder realizar los encuentros, el instituto New Ways realizó una serie de acuerdos con varios sitios y comercios de la ciudad para poder experimentar en la calle los conocimientos del inglés. Serán dos encuentros por mes, cada uno de una hora y media de duración.

Pero además de la necesidad de muchos por afianzar los saberes del idioma, este verano viene acompañado por algo muchos más significativo: luego de un año de encierro por culpa del coronavirus, "New Ways Project" propone realizar una actividad educativa de manera presencial, por supuesto con todos los cuidados para prevenir contagios.

"Creemos que ofrecer una propuesta que salga de lo virtual luego de un año de encierro, llevando a la calle un aprendizaje presencial y manteniendo todos los cuidados puede ser una propuesta doblemente atractiva. Es mezclar la pasión por el idioma con las ganas de salir de nuevo a la calle", explica Mery con entusiasmo.

Aunque la idea inicial era realizar los encuentros enfocados en los adultos, debido a la demanda y las consultas, Dolores, Mery y Denis también decidieron apostar por la juventud, por lo que también formarán un grupo para adolescentes (menores de 20 años), cuyos encuentros estarán orientados a los intereses y la vivencia que pueden tener los más jóvenes.

"Cuando les comentamos a los chicos sobre esta nueva iniciativa, muchos quedaron re enganchados, lo cual nos demostró que hay un interés para experimentar los conocimientos del inglés en el mundo real", afirma la directora de New Ways.

Los que estén interesados en ser parte de la experiencia y los encuentros de "New Ways Project" pueden comunicarse al 3446-363061 o escribir a newwaysgchu@gmail.com