¿Neymar, Mbappé y Buffon en la Bombonera? Boca planea un amistoso con el PSG

El "Xeneize" gestiona la posibilidad de hacer un amistoso, ida y vuelta, con el Paris Saint Germain. Así, las principales figuras del equipo francés podrían visitar La Boca No son rumores utópicos referidos al venidero mercado de pases. No es que Boca vaya a competir con el Real Madrid por comprarle el pase a Kylian Mbappé, le haya ofrecido un contrato millonario a Gianluigi Buffon para que se retire en la Ribera o que convenciera a Neymar de ponerse la camiseta azul y oro después de la Copa América en Brasil. Los dirigentes xeneizes evalúan traer al Paris Saint Germain para un amistoso en la Bombonera. Desde el seno presidencial boquense le confirmaron a Infobae que durante el receso podrían llevarse a cabo dos duelos de exhibición entre el conjunto parisino y Boca. En París y en Buenos Aires. Este fue uno de los temas que trató Daniel Angelici en su visita a Europa, más precisamente al Parque de los Príncipes, donde hace un par de semanas dialogó con el director deportivo Henrique Antero y el ex futbolista de la selección brasileña y el PSG, Maxwell Scherrer, quien ahora tiene tareas como directivo. Probables convenios entre las instituciones y hasta alguna cotización por futbolistas de uno y otro club (Leandro Paredes sonó en Boca y Cristian Pavón y Agustín Almendra en PSG) fueron algunas de las cartas que se echaron sobre la mesa. En Boca trabajan una posible pretemporada en Estados Unidos y México, con la chance de hacer amistosos frente a conjuntos de mencionados países. Sin embargo, la alternativa de ser anfitrión de los parisinos y también visitarlos en territorio galo no es para despreciar. Hay una cuestión de calendario que podría complicar la realización de estos duelos internacionales. En caso de llegar a la final de la Copa de la Superliga, el equipo de Gustavo Alfaro terminará su participación el 2 de junio. En tanto, a principios de julio podría disputar los octavos de final de la Copa Libertadores y, a principios de agosto, los cuartos. Además, el 26 de julio es la fecha pactada para el arranque de la nueva temporada de la Superliga. La agenda es acotada pero el sueño de volver a ver a Neymar corriendo en el césped de la Bombonera (como ya lo hizo en el Superclásico de las Américas entre Argentina y Brasil de 2012), tirando paredes con Mbappé y Edinson Cavani, está latente.