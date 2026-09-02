Los crecientes números de endeudamiento en la Argentina son notorios. Se estima que alrededor de 6 millones de personas en el país registran pagos atrasados o una situación irregular en sus cuentas.

Desde la frase del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que se trata de “un problema entre privados” pasando la del Presidente Javier Milei quien sostuvo que “nadie les puso una pistola en la cabeza para tomar deuda”, hasta la polémica frase del diputado libertario Bertie Benegas Lynch que aseguró que “muchos sacaron un crédito para comprar un televisor y cómo Argentina perdió la final del mundial, no lo quieren pagar”.

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La realidad muestra que muchos argentinos se endeudan para intentar llegar a fin de mes, comprar alimentos, pagar servicios o simplemente para pagar los remedios. Nelson Goméz es dueño de la Farmacia Razetto en Gualeguaychú y entrevistado en Cuando pase el temblor (Lunes a viernes de 9.30 a 12 por Cero 104. 1 y Bolazo Stream) sostuvo que “lamentablemente vemos la triste moda de endeudarse con as billeteras virtuales para poder pagar los remedios. están empujados por la situación, la gente no tiene otra opción”.

Gómez también habló de otra situación que es resultado de la crisis, muchos argentinos toman los remedios de manera salteada: “tenemos pacientes que recortan la medicación y el impacto en la salud que trae saltear los medicamentos es gravísimo, eso trae aparejado otros problemas que terminan implicando más gasto”.

Pr último, el farmacéutico concluyo que la dura situación económica es trasversal a todas las generaciones y aseguró que “los medicamentos ocupan el primer lugar entre las las cosas de primera necesidad, la gente sabe que tiene que comprarlos sí o sí por e so hoy vemos la lamentable moda de endeudarse con as billeteras virtuales para poder pagar los remedios. La gente está empujada por la situación, no tiene otra opción”.