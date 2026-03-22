El pronóstico del tiempo para Gualeguaychú indica que el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Para el lunes, en tanto, el cielo se presentará mayormente nublado y las temperaturas continuarán en descenso, con máximas que difícilmente superen los 22 grados.

Sin embargo, el cambio más significativo llegará el martes, cuando se espera una jornada soleada pero con un marcado descenso térmico: la mínima se ubicará en los 11 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 20.