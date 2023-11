La Asociación de Madres de Plaza de Mayo se pronunció tras la victoria de Javier Milei en el balotaje y advirtieron al presidente electo que el respaldo conseguido en las urnas "no es un cheque en blanco". "Este pueblo no va a permitir que se pierdan sus derechos conquistados hace décadas, y que las empresas públicas que tanto esfuerzo social costó sostener y/o recuperar tras la década del 90, se vendan al capital concentrado", avisó la asociación.

"Los gobiernos son democráticos cuando mejoran la vida de los pueblos. Cuando la suma de votos sirve para hacerle una declaración de guerra se convierten en una tiranía. Que el presidente electo no se equivoque. El apoyo obtenido en la segunda vuelta de las urnas no es un cheque en blanco", indicaron desde la organización, en un comunicado firmado por la Asociación y las filiales que tiene en Mar del Plata, Mendoza y Tucumán.









Comunicado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo



"Este pueblo no va a permitir que se pierdan sus derechos conquistados hace décadas, y que las empresas públicas que tanto esfuerzo social costó sostener y/o recuperar tras la década del 90, se vendan al capital concentrado", siguieron, a propósito de las medidas que el libertario pretende implementar a partir del 10 de diciembre.

"Resistiremos. Venceremos. Llevamos en nuestra palabra y en nuestro cuerpo el ejemplo de los 30 mil hijos e hijas, que nos empujan y nos sostienen. Como Hebe nos enseñó. ¡Ni un paso atrás!", cerraron el documento.

En sus primeras declaraciones tras el triunfo del economista, Estela de Carlotto anunció que "seguramente vamos a pedir una reunión con el nuevo presidente". "Cuando creamos propicio y prudente", aclaró la referente de Derechos Humanos. "Lo hacemos y lo hemos hecho siempre. En la democracia, uno sigue con la democracia", añadió.



Fuente: Filo.news