Referentes del movimiento feminista Ni Una Menos se pronunciaron tras el asesinato de la adolescente de Córdoba Agostina Vega (14). Al respecto, sostuvieron que "hay un montón de subregistro de femicidios" en el Gobierno de Javier Milei y vincularon este hecho con "la idea de que la violencia no tiene género" para la gestión libertaria.

"Dijeron que no eran femicidios sino 'homicidios de mujeres'. Eso implica una torsión cognitiva sobre el modo de leer esa violencia que desestructura un acumulado político de mucho tiempo", sostuvo en diálogo con Futurock la socióloga Lucía Cavallero.

A su vez, sostuvo que "hay una intencionalidad política que no puede hacernos descansar en la cuenta matemática de la cifra de los femicidios": "Hicieron una conferencia diciendo que bajaron los 'homicidios de mujeres' al mismo tiempo en que nosotras decíamos que Agostina había sido asesinada con un ensañamiento propio de los femicidios", reflexionó la mujer.

Ni Una Menos apuntó contra Milei: "El Gobierno tiene la idea de que la violencia no tiene género"

La socióloga aclaró que "el feminismo no habla solamente de las mujeres" sino de un "lazo social" y que las relaciones sociales en la Argentina "se están reorganizando a partir de la aplicación de este ajuste en todos los ámbitos".

A su vez, destacó que "la cifra de femicidios es una tendencia que tiene muy pocas variaciones y expresa fenómenos estructurales". En esa línea, aclaró que existe un subregistro de esta clase de crímenes sucedidos durante este Gobierno "porque está la idea de que la violencia no tiene género".

"Dijeron que bajaron los 'homicidios de mujeres' mientras decíamos que Agostina fue asesinada con un ensañamiento propio de los femicidios", reflexionó Cavallero.

Ni Una Menos apuntó contra la Justicia por el caso Agostina y denunció "desidia del Estado"

La organización Ni Una Menos cuestionó este lunes el accionar del Poder Judicial en el caso de Agostina Vega, apuntó contra el fiscal Raúl Garzón y criticó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, al denunciar una “desidia organizada desde el Estado” y advertir sobre un contexto de violencia de género desatendida.

Durante una conferencia de prensa, la referente Lucía Cavallero sostuvo que “este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado” y definió el femicidio como “una desidia organizada desde el Estado”, en referencia a la actuación judicial en la búsqueda de la adolescente.

La socióloga también remarcó que el caso evidenció fallas estructurales y apuntó a las condiciones sociales de la víctima: aseguró que “la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima” y cuestionó que se haya vuelto a poner el foco sobre ella.