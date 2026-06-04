Miles de personas se movilizaron este miércoles en distintos puntos del país al cumplirse 11 años del primer Ni Una Menos, en una jornada atravesada por la conmoción generada por los recientes femicidios de Agostina Vega, de 14 años, Dulce María Beatriz Candia, de 17, y Noelia Carolina Romero, de 30. Las marchas tuvieron como epicentro la Plaza del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también hubo importantes convocatorias en Córdoba, Rosario, Mendoza, Neuquén, Salta y otras ciudades argentinas.

Puede interesarte

La jornada comenzó durante la tarde con los preparativos para la movilización. Desde las 15 comenzaron a arribar las primeras columnas de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y feministas a las inmediaciones del Congreso. En la zona se observaron banderas, pancartas y carteles con los nombres de víctimas de femicidios, en una convocatoria que tuvo como principal consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.





En paralelo, en Córdoba, el impacto por el asesinato de Agostina Vega marcó la previa de la movilización. Miles de personas fueron convocadas a marchar para exigir justicia por la adolescente de 14 años, cuyo crimen generó una fuerte repercusión en todo el país. Incluso, el Ministerio de Educación provincial habilitó el retiro anticipado de estudiantes para facilitar la participación en la manifestación.

A medida que avanzó la tarde, la Plaza del Congreso fue colmándose de manifestantes. Entre los testimonios recogidos durante la jornada estuvieron los de familiares de víctimas de violencia de género que reclamaron justicia y el avance de causas judiciales aún pendientes. También participaron organizaciones feministas, agrupaciones políticas y colectivos de derechos humanos.





La movilización estuvo fuertemente influenciada por los recientes femicidios que conmocionaron al país. En particular, el caso de Agostina Vega se convirtió en uno de los principales símbolos de la convocatoria. La adolescente fue hallada asesinada tras varios días de búsqueda en Córdoba, un crimen que reavivó el reclamo por políticas públicas de prevención y protección frente a la violencia de género.

Ya entrada la noche, frente a una multitud, se leyó un documento consensuado por las organizaciones convocantes. El texto exigió justicia para las víctimas de femicidios, reclamó la restitución de políticas públicas destinadas a combatir la violencia de género y cuestionó el recorte de programas estatales vinculados a la asistencia y protección de mujeres. Además, se contabilizaron más de 3.200 víctimas de violencia de género desde la primera movilización realizada en 2015.



Cazzu, una de las artistas que leyó el documento en el escenario montado frente al Congreso (Fotografía: Gustavo Gavotti)





Fuente: Infobae