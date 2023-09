En la noche de su cuarto sold out en el estadio del barrio porteño de Villa Crespo, Nicki Nicole sorprendió a los fanáticos con show espectacular para la presentación Alma. Además, tuvo invitados de lujo. No uno, ni dos... fueron cinco artistas que están en la cima de su carrera musical y decidieron acompañar a la rosarina en una noche más que especial: Emilia, Milo J, Wos, Duki y Bizarrap.

Tiene Mi Alma, Se Va 1 Llegan 2, Cuando Te Veo y el clásico Colocao fueron los temas elegidos por la cantante argentina para comenzar su cuarto show en la Ciudad de Buenos Aires. Después de Mala Vida, Nicki Nicole saludó a un estadio repleto que se hizo presente.

Después de su versión de Entre Nosotros, apareció la primera invitada de la noche para interpretar Intoxicao: Emilia y el publico enloqueció con dos de las grandes referentes de la música argentina. Minutos después, Nicki adelantó que la canción que venía "le daba sed" y comenzaron a sonar los primeros acordes de cumbia de Otra noche, tema que interpreta con Los Ángeles Azules. En la mitad de la canción, la artista decidió bajar a saludar a la gente, abrazarse y recibir obsequios, mientras el estadio seguía entonando y bailando el tema.

Nota, Años Luz, Plegarias y Tuyo fueron algunos de los temas que hicieron cantar al estadio antes de que la cámara acompañara a la artista a retocarse el maquillaje y hacer un cambio de vestuario para recibir al próximo invitado.

Su ingreso fue accidentado, ya que Wos apareció en el escenario, el público estalló y Nicki se rió: "¡Pero te quería presentar! Hagamos algo: fingimos todos demencia, él no está acá y yo lo presento", le dijo a los asistentes, seguido por un acting como si nada hubiera pasado: "Qué lindo que estuvo ahí abajo... Che, tengo un amigo acá, que la rompe. No se lo esperan ni a palos", bromeó y presentó: "Acá esta noche está el Wosito. Nos salió fatal", dijo mientras lo abrazaba y adelantó: "No importa, la canción nos va a salir increíble". Y así fue. Cambiando la Piel fue uno de los temas con más energía de la noche. Pero aún faltaban invitados sorpresa.

Ella No es Tuya y No Toke Mis Naik no podían faltar en una noche tan especial, seguidas por Marisola en la previa de la presentación de Milo J para interpretar, como en La Velada del Año 3 en el estadio Metropolitano de Madrid, su tema en conjunto Dispara. Luego fue el momento de Que Le Pasa Conmigo y al terminar las luces se apagaron y se veía un gran movimiento sobre el escenario.

En la oscuridad del estadio, armaron el set para uno de los referentes de la música a nivel mundial. La gente vio su característica gorra, las luces se encendieron y ya estaba Bizarrap listo para hacer de las suyas con Mamichula y pegar Ya Me Fui para recibir a Duki entre aplausos y gritos fanáticos.

Para despedirse, Nicki eligió terminar con Wapo Traketero, uno de sus temas más emblemáticos. Aunque ese no fue el cierre, ya que la gente pidió "una más" y terminó con Caen Las Estrellas, seguido por un segmento del himno nacional con la bandera argentina en la espalda.

