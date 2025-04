Nicki Nicole anunció su debut actoral al unirse al elenco de la tercera temporada de Envidiosa. La próxima entrega de la serie de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani comenzó su rodaje en marzo y está cada vez más cerca. La artista, referente de la escena urbana, acumula más de 1.600 millones de reproducciones y fue nominada en siete ocasiones a los Latin Grammy. A través de un video, la cantante rosarina anunció su participación en la taquillera ficción de Netflix, y contó que interpretará un personaje nuevo llamado “Virtudes”.

“Hola fans de Envidiosa, acá les habla Nicki y les quiero contar que voy a ser parte de la tercera temporada de esta serie increíble. No se la pueden perder porque no voy a estar yo; en realidad va a estar Virtudes, que es una persona bastante... La tienen que ver", expresó. Sobre este personaje no se dieron a conocer muchos detalles más allá del nombre.

“Envidiosa” es una de las series argentinas más exitosas de la plataforma, por lo que se mantiene entre lo más visto por los suscriptores. La trama de la serie trata sobre lo que vive y siente el personaje al que Griselda Siciliana le pone cuerpo y voz: Vicky. Ella, en silencio, sufre envidia cada vez que sus amigas se casan antes que ella. Harta, antes de cumplir 40, le da un ultimátum a su novio de toda la vida: o se casan o lo deja. Pero nada resulta como lo esperaba y Vicky intenta rearmar su vida en busca de un nuevo hombre para concretar su sueño de casarse, sin saber que en este viaje se encontrará a sí misma.

En los últimos días, se filtraron las primeras imágenes de la tercera temporada y ya hay sorpresas. Fue la propia Siciliani quien compartió una postal del inicio del rodaje. En la imagen, puede leerse el mensaje con el que Netflix le dio nuevamente la bienvenida por su rol protagónico: “Griselda ¡Te damos la bienvenida al inicio de la producción! No hay nada que nos guste más que crear contenido junto a las mentes más brillantes de la industria como lo eres tú”.

Mientras crece la expectativa por el debut de Nicki Nicole en la actuación, comenzaron a circular algunos detalles sobre la producción. Uno de los primeros rumores señala que la idea sería grabar dos temporadas seguidas, para luego estrenarlas con poca diferencia entre una y otra, tal como ocurrió con la parte 1 y 2. De esta manera, luego del lanzamiento de la tercera entrega, la cuarta llegaría a la plataforma pocos meses después.

Acompañando el éxito que tuvo la primera temporada en 2024, la segunda temporada se posicionó a días de su estreno en el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay; y en el puesto número 8 del Top 10 de Netflix semanal global para series de habla no inglesa con 3.3 millones de visualizaciones en su primera semana. Además, estuvo en el Top 10 semanal de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador y Venezuela.