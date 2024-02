Nicolás Alfaro y Emanuel Fernández están a cargo de la dirección de la batucada de la comparsa O’Bahía y, año a año, se consolidan como una garantía de espectáculo de primer nivel.

“Está edición la estamos viviendo más relajados, disfrutamos cada momento que nos toca compartir con mucha alegría y energía, ya sea con la comparsa, en el desfile en sí y cuando estamos batiendo los parches”.

Los líderes de Ritmo Demoledor aseguraron que las expectativas “son buenas”, y añadieron que, como en las ediciones anteriores, “logramos generar un buen feedback con el público, el cariño es recíproco y sentimos ese apoyo siempre”.

“Más allá del resultado, siempre sentimos que estamos para ganar porque trabajamos para ello. Si el objetivo no fuera competir, el proyecto no se tomaría con tal dedicación y profesionalismo”, aseguraron y remarcaron que “la decisión que tomen ciertos jurados a la hora de evaluarnos muchas veces nos deja conformes y muchas otras no tanto, es un tema que se debería mejorar”.