Nicolás Cabré presentó a su doble para las escenas de sexo

Siguen las repercusiones y los cruces por la confesión de Nicolás Cabré. El actor aseguró que usa dobles para algunas escenas de sexo en la TV.

Pablo Echarri había declarado que era mentira lo que había dicho Cabré. Ahora, el actor se defendió: "Entiendo que es algo de lo que se tiene que hablar. No es que no sea yo. Soy yo. Son negociaciones que son absolutamente normales. La gente está en su derecho a creer o a decir lo que quiera. Es mucho más simple de lo que parece. Siempre digo hasta el lugar que quiero llegar. Si no me pongo de acuerdo, planteo sumar a otra persona para otros planos", explicó Nico.

"Fumé 20 años por meterme en la piel de un personaje que fumaba. Y al principio de mi carrera hice estas cosas, desnudos... Hoy me permito decir que no. Porque vienen y me dicen, te lo resumo claramente, mostrame el culo. Y no tengo ganas de mostrar el culo. Tengo una hija. No quiero que Rufina me vea así", sostuvo el actor.

Además, Cabré presentó al doble que lo reemplaza en las escenas de sexo y le respondió a Echarri: "La imitación de mis tatuajes... Ves Echarri, no es mentira", cerró con humor.