Como anticipó Ahora ElDía el pasado 20 de agosto, Nicolás Cabré correrá la segunda edición del Ironman 5150 de Gualeguaychú y este sábado ya se lo pudo ver en la ciudad.

A través de historias de Instagram, el famoso actor argentino publicó una imagen del complejo de glamping, ubicado en el balneario Ñandubaysal, donde se hospeda, mientras que horas más tarde compartió una imagen suya con el cartel que marca la numeración que tendrá en la carrera.

Desde hace algunos años, Cabré muestra en redes sociales su pasión por el running y el triatlón. Una semana después de correr en Gualeguaychú, viajará a Estados Unidos para participar de la Maratón de Chicago (12/10).