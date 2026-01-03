El expresidente venezolano Nicolás Maduro llegó esta tarde a Nueva York, luego de haber sido capturado por las fuerzas militares de Estados Unidos, donde será juzgado por narcoterrorismo.

El avión arribó cerca de las 17.30 hora local (18.30 de la Argentina) al aeropuerto Stewart de Nueva York, aunque Maduro bajó de la aeronave una hora después, junto a su esposa Cilia Flores, ambos custodiados por personal del FBI.

El expresidente estaba esposado, con los ojos tapados y la misma vestimenta que tenía al momento de ser apresado en su país, un conjunto deportivo gris. Poco después fue trasladado una prisión federal de Brooklyn.

Asimismo, y según supo la agencia Noticias Argentinas, el próximo lunes Maduro deberá presentarse ante la justicia estadounidense para responder a una serie de acusaciones.

La llegada de Maduro y su esposa fue filmada y fotografiada por personal del gobierno estadounidense, en medio de un fuerte operativo de seguridad que se había desplegado en la estación aérea.

En tanto, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, había confirmado en su cuenta de la red social X que Maduro "ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos había presentado cargos formales contra Maduro en marzo de 2020 por su supuesto vínculo para favorecer el narcotráfico internacional.

Además, el depuesto mandatario habría integrado la conducción del “Cartel de los Soles”, una red conformada en la década del '90 por altos funcionarios y militares venezolanos, implicados en el tráfico de drogas.