Una caravana de vehículos policiales escoltó a Maduro desde el helipuerto hasta las instalaciones del único centro penitenciario federal del estado, que alberga a 1.200 delincuentes y es conocido como "el infierno en la tierra" por las condiciones que ofrece.

El mandatario venezolano llegó a la ciudad en un helicóptero que aterrizó en una zona a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado.

Maduro, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

El avión militar Boeing 757 que lo transportó desde Guantánamo junto a su esposa Cilia Flores, había aterrizado por la tarde en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, tras haber sido capturado en la madrugada por fuerzas especiales estadounidenses en un sorpresivo y preciso operativo en Caracas.

En el aeropuerto militar lo esperaban decenas de agentes de distintas agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA. Con temperaturas cercanas a los dos grados bajo cero, el mandatario descendió del avión esposado y fue trasladado bajo custodia en helicóptero hacia Manhattan.

Una hora se demoraron los agentes en bajar a Maduro del avión después del aterrizaje. Se estima que en ese tiempo le leyeron las acusaciones por las cuales fue llevado a Nueva York.

El descenso del depuesto presidente a suelo estadounidense fue seguido en vivo por los canales de noticias locales, que desde temprano aguardaban con sus helicópteros en las inmediaciones del aeropuerto para realizar su transmisión. La figura de Maduro apenas pudo distinguirse, ya que había caído la noche en Nueva York y la pista de aterrizaje no había sido iluminada.